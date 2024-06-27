СМИ: бывший посол Беларуси в Германии покончил жизнь самоубийством

Денис Сидоренко занимал пост посла в Германии с 2016 по 2014 год. В марте 2024 года решением диктатора Беларуси Александра Лукашенко он был отстранен от должности.

О смерти Сидоренко заявила и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

"По данным "Нашей Нівы", бывший посол Беларуси в Германии Сидаренко покончил жизнь самоубийством. Известный своими либеральными взглядами и поддержкой сотрудничества с западными дипломатами, после возвращения он подвергся допросам, проверкам на детекторе лжи и особой жестокости со стороны сил безопасности режима", - сообщила Тихановская на платформе Х.

According to @nashaniva, former #Belarus ambassador to 🇩🇪 Sidarenka committed suicide. Known for his liberal views & support for engagement with Western diplomats, he was subjected to interrogations, polygraph tests & special scrutiny by regime security forces after his return. pic.twitter.com/Hz3HEoO5yD — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) June 26, 2024

Ссылаясь на анонимные источники, белорусская газета "Наша Ніва" пишет, что Сидоренко покончил жизнь самоубийством, прыгнув с балкона многоквартирного дома в Минске.

Портал пишет, что Сидоренко стал мишенью КГБ после возвращения из Германии. Его допрашивали несколько раз, при допросе также использовался детектор лжи.

Власти Беларуси официально не сообщают, что стало причиной смерти бывшего посла.

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