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СМИ: бывший посол Беларуси в Германии покончил жизнь самоубийством

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Бывший посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко
Бывший посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко Фото: @Tsihanouskaya/"X"

Бывший посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко покончил жизнь самоубийством после нескольких дней допроса в Комитете государственной безопасности Беларуси. Об этом сообщает польский портал TVP со ссылкой на местные независимые СМИ.

Денис Сидоренко занимал пост посла в Германии с 2016 по 2014 год. В марте 2024 года решением диктатора Беларуси Александра Лукашенко он был отстранен от должности.

О смерти Сидоренко заявила и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

"По данным "Нашей Нівы", бывший посол Беларуси в Германии Сидаренко покончил жизнь самоубийством. Известный своими либеральными взглядами и поддержкой сотрудничества с западными дипломатами, после возвращения он подвергся допросам, проверкам на детекторе лжи и особой жестокости со стороны сил безопасности режима", - сообщила Тихановская на платформе Х.

Ссылаясь на анонимные источники, белорусская газета "Наша Ніва" пишет, что Сидоренко покончил жизнь самоубийством, прыгнув с балкона многоквартирного дома в Минске.

Портал пишет, что Сидоренко стал мишенью КГБ после возвращения из Германии. Его допрашивали несколько раз, при допросе также использовался детектор лжи.

Власти Беларуси официально не сообщают, что стало причиной смерти бывшего посла.

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