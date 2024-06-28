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В Даугавпилсе задержан гражданин РФ: он запустил дрон вблизи запретного объекта

rus.tvnet.lv
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Дрон. Иллюстративное фото
Дрон. Иллюстративное фото Фото: Unsplash

В четверг, 27 июня, в Даугавпилсе возле объектов ограниченного доступа был задержан гражданин России, запустивший дрон, сообщили в Госполиции.

Правоохранители получили информацию о полете дрона возле объектов ограниченного доступа в Даугавпилсе и выехали на место происшествия, где встретили гражданина России 1983 года рождения.

Информация об инциденте была передана в Службу государственной безопасности и Службу военной разведки и безопасности.

Также правоохранители в Латгале получили информацию о размещенном в TikTok видеоматериале, в котором, возможно, демонстрировалась символика тоталитарного режима - серп и молот.

В связи с инцидентом начат процесс об административных правонарушениях.

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