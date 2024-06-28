Россия могла потерять в Волчанске целую воздушно-десантную бригаду

"Наступление России ко Дню Победы превращается в кровавую бойню... для российских войск", - сказано в публикации.

Целью атаки, вероятно, было занятие широкого и глубокого участка территории, чтобы приблизить тяжелую артиллерию к Харькову или даже выйти к самому городу.

"Ни того, ни другого не произошло. Через пару недель после начала наступления 9 мая около 30 тысяч российских солдат застряли в городе Волчанске, всего в нескольких милях к югу от границы", - пишет издание.

83-я российская воздушно-десантная бригада, скорее всего, была выведена из Волчанска после трехнедельного длительного и дорогостоящего развертывания - для восстановления боеспособности из-за большого количества потерь и дезертирства.

"Если это подтвердится, это будет серьезная потеря для новой российской северной группировки войск, которая включает около семи полков и бригад. А потери россиян в Волчанске могут стать намного больше, поскольку выжившие из целого батальона - а это сотни военнослужащих - оказались заперты на химическом заводе в центре Волчанска", - сказано в статье.

83-я воздушно-десантная бригада является или была элитным подразделением. Весной эта бригада участвовала в боях за Часов Яр.

"Когда наступление ко Дню Победы в Волчанске остановилось, российское командование приказало 83-й воздушно-десантной бригаде направиться на север и возобновить движение северной группировки войск", - пишет Forbes.

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