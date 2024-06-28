Видео Родителей попросили перевести детей в другой детский садик из-за частной переписки

Отец детей неправильно понял взгляд другой матери - он нашел ее номер телефона в групповом чате садика и в приватной беседе спросил, замужем ли она, на что получил положительный ответ. После этого переписка не продолжилась.

Но в дело вмешалось руководство детского сада, заявив, что групповой чат не является доской знакомств.

Руководство поставило Кристину перед выбором - уйти из детского сада или чтобы детей приводила только мать, что им не подходит. Это было расценено как вторжение в личную жизнь родителей и в их расписание.

Заведующая детсадом отказалась от интервью, но в ходе телефонного разговора упомянула, что такая ситуация возникла не только из-за письма отца. Информацию о родителях рекомендовали поискать в Интернете, где выяснилось, что Кристина и раньше уже оказывалась в центре внимания СМИ - ее называли скептиком в отношении вакцин.

Глядя на договор с детским садом, адвокат Янис Лапса пояснил, что, по его мнению, незаконно просить приводить и забирать детей только одного родителя. При несоблюдении правил внутреннего распорядка руководство детского сада может расторгнуть договор, предупредив родителей за месяц письменно, а не устно. Совершенно несправедливо то, что взрослые разногласия решаются "за счет" детей.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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