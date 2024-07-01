Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля: нерадужный понедельник, после которого все изменится

Скорпион

Скорпионам нельзя потворствовать пессимизму, что бы ни происходило в их жизни. Хорошее настроение - лучшее лекарство от бед и проблем на любом уровне и в любой сфере. Это поможет Скорпионам сохранять ясность и чистоту мышления. При желании можно менять внешность и обновлять гардероб, но лучше обойтись пока без кардинальных внешних метаморфоз. Легкая смена стиля пойдет на пользу.

Стрелец

Стрельцам важно помнить, что совершенных людей не существует. Если они сделают ошибку, то не нужно корить себя за это. В погоне за лучшим можно упустить хорошее. Эксперты советуют научиться ценить то, что есть, не требуя от судьбы и планет чего-то сверх меры. Излишняя скромность тоже не будет приносить этим людям много приятного, но лучше не проявлять жадность и уметь довольствоваться тем, что есть.

Козерог

Козерогам стоит бороться со злом внутри себя, а не внутри других. Не нужно никого учить жизни и пытаться ставить на истинный путь нравоучениями. Меркурий поможет Козерогам избавиться от болезненных воспоминаний из прошлого. Все плохое на этой неделе с высокой вероятностью растворится в небытии, поэтому важно научиться отпускать дурные мысли и фокусироваться на чем-то приятном - на семье, хобби, любви.

Водолей

Водолеи на этой неделе, вероятнее всего, пройдут точку невозврата в каком-то важном для них деле, когда уже нельзя будет отступить от цели, поскольку затраченные энергия и время будут слишком ощутимыми. Это значит, что нужно наполнять себя мотивацией и не думать о том, чтобы бросить все и сойти с дистанции. Меркурий поможет этим людям побороть страх перед незнакомым и непривычным, пробудив в Водолеях смелость.

Рыбы

Для Рыб тучи финансовых проблем рассеются, причем достаточно быстро и неожиданно. На этой неделе будет высок шанс столкнуться с чередой странных совпадений и случайностей, которые в итоге приведут Рыб к чему-то приятному и позитивному. Искать какое-то объяснение происходящему не стоит. Важно сохранить сдержанность и хладнокровие, попробовать найти для себя новую точку опоры и перестать жаловаться на жизнь.

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