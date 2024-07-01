Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля: нерадужный понедельник, после которого все изменится

Второй месяц лета начнется с приятной ноты, и сказать спасибо за это стоит Меркурию, который 2 июля войдет в знак Льва, чем улучшит свою энергетику и сделает нашу жизнь чуть проще и благополучнее. Однако неделя, к сожалению, начинается не со вторника, а с понедельника, и в этот день все может показаться не таким уж радужным, предупреждают астрологи DailyHoro.
Овен
Овнам на этой неделе важно идти вперед, но также крайне рекомендуется быть и простыми наблюдателями, особенно в тех ситуациях, когда будет происходить что-то непонятное или странное. Не нужно торопиться с решениями и пытаться справиться со всеми трудностями максимально быстро. Сложности в одной сфере жизни с высокой вероятностью станут подспорьем к успеху в другой.
Телец
Тельцов в период с 1 по 7 июля встречать в большинстве случаев будут именно "по одежке". Нужно выглядеть максимально презентабельно, даже если на работе нет каких-то важных официальных встреч. Окружающие люди будут ждать от Тельцов поддержки и любой посильной помощи, даже если не станут говорить об этом прямо, так что астрологи советуют представителям данного знака самим проявлять энтузиазм и интерес, предлагая помощь.
Близнецы
Главный совет для Близнецов на этот период заключается в том, что важно стараться сделать как можно больше дел. Есть поговорка "один день целый год кормит", но с 1 по 7 июля "кормить" целый год будет неделя. Это очень важный период. Что касается общения с людьми, то астрологи советуют поставить табу на публичные ссоры. В отношениях сейчас нельзя выносить сор из избы, показывая всем вокруг свои проблемы со второй половинкой.
Рак
Ракам стоит помнить, что сейчас умеренность губительна. Успех сопутствует в такие периоды только излишеству. Это значит, что нужно любить как в последний раз, отдыхать максимально запоминающимся образом и не бояться говорить важные слова любимым людям. Доброта и все хорошее вернется Ракам сторицей в ближайшем будущем, так что нужно взять себя в руки и постараться делать только то, что может порадовать близких и друзей.
Лев
У Львов из-за перехода Меркурия в их знак существенно улучшится память. Это можно использовать самыми разными способами - например, учиться. На этой неделе Львам нужен весь их оптимизм и врожденная любовь к жизни. Стакан должен быть всегда наполовину полон. Важно показывать людям свои положительные намерения и желания. Также можно заняться детальным планированием будущих дел. Эта неделя хорошо подходит для мыслей о будущем.
Дева
Девам сейчас ни в коем случае нельзя зацикливаться на неприятностях. Это очень негативно скажется на их продуктивности и настроении. Вселенная настраивает этих людей на марафон, а не на спринт, поэтому важно помнить о самых главных целях и ни в коем случае не сходить с дистанции и не менять направление движения. Меркурий активизирует сильные качества Дев, так что на этой неделе они могут вырвать победу из лап своих врагов.
Весы
Весам с 1 по 7 июля нужно относиться к работе проще - как к игре. Не стоит расстраиваться из-за проигрышей, ведь они дают нечто очень важное - опыт. Нужно уметь благодарить Вселенную за все, что она дает, даже если это приносит боль и разочарование. Можно использовать хитрые комбинации и сложные ходы, но главное - обходиться без лжи и манипуляций. В противном случае Весы могут утратить преимущество.
Скорпион
Скорпионам нельзя потворствовать пессимизму, что бы ни происходило в их жизни. Хорошее настроение - лучшее лекарство от бед и проблем на любом уровне и в любой сфере. Это поможет Скорпионам сохранять ясность и чистоту мышления. При желании можно менять внешность и обновлять гардероб, но лучше обойтись пока без кардинальных внешних метаморфоз. Легкая смена стиля пойдет на пользу.
Стрелец
Стрельцам важно помнить, что совершенных людей не существует. Если они сделают ошибку, то не нужно корить себя за это. В погоне за лучшим можно упустить хорошее. Эксперты советуют научиться ценить то, что есть, не требуя от судьбы и планет чего-то сверх меры. Излишняя скромность тоже не будет приносить этим людям много приятного, но лучше не проявлять жадность и уметь довольствоваться тем, что есть.
Козерог
Козерогам стоит бороться со злом внутри себя, а не внутри других. Не нужно никого учить жизни и пытаться ставить на истинный путь нравоучениями. Меркурий поможет Козерогам избавиться от болезненных воспоминаний из прошлого. Все плохое на этой неделе с высокой вероятностью растворится в небытии, поэтому важно научиться отпускать дурные мысли и фокусироваться на чем-то приятном - на семье, хобби, любви.
Водолей
Водолеи на этой неделе, вероятнее всего, пройдут точку невозврата в каком-то важном для них деле, когда уже нельзя будет отступить от цели, поскольку затраченные энергия и время будут слишком ощутимыми. Это значит, что нужно наполнять себя мотивацией и не думать о том, чтобы бросить все и сойти с дистанции. Меркурий поможет этим людям побороть страх перед незнакомым и непривычным, пробудив в Водолеях смелость.
Рыбы
Для Рыб тучи финансовых проблем рассеются, причем достаточно быстро и неожиданно. На этой неделе будет высок шанс столкнуться с чередой странных совпадений и случайностей, которые в итоге приведут Рыб к чему-то приятному и позитивному. Искать какое-то объяснение происходящему не стоит. Важно сохранить сдержанность и хладнокровие, попробовать найти для себя новую точку опоры и перестать жаловаться на жизнь.
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