Оранжевое предупреждение: местами ожидаются грозы с крупным градом и мощными порывами ветра

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение оранжевого уровня для всей восточной части страны, которое будет действовать с 11:00 до 20:00.

Наиболее велика вероятность грозы в Латгале, Селии и на востоке Видземе. Грозовые облака будут перемещаться с юго-запада на северо-восток.

В Курземе в понедельник не ожидается сильных осадков, а на остальной территории страны возможны дожди. Небо в основном будет пасмурным.

Температура воздуха составит от +19 градусов в Курземе до +32 градусов в приграничных районах на востоке Латвии. Вечером по всей стране температура опустится до +16...+21 градуса.

В Риге в понедельник ожидается облачность, временами возможен дождь, температура воздуха во второй половине дня понизится до +20 градусов.

Погоду в Латвии определяет циклон - с запада территорию страны пересекает холодный фронт.

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