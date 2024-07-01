Зенитная установка на Закюсале: комментирует VDD

VDD расследовала обстоятельства и установила, что конкретный экспонат деактивирован и не может быть использован для стрельбы.

Конкретная зенитная установка не представляет прямой угрозы безопасности государства или общества, и состава уголовного правонарушения в конкретном случае нет. В то же время, по оценке VDD, наличие такого оружия, произведенного в Советском Союзе, в общественном месте не способствует сплочению латвийского общества, создавая негативные ассоциации со временем оккупации Латвии и репрессий советской власти против латвийского народа.

В середине июня передача Nekā personīga на TV3 сообщила, что на Закюсале, где также находится здание Латвийского телевидения, есть здание, из которого до недавнего времени радио, связанное с бывшим депутатом Европарламента и Сейма Александром Мирским, транслировало передачи радио "Спутник". Там же находится вышеупомянутое оружие, и несколько сотрудников Латвийского телевидения рассказали, что время от времени кто-то поворачивает ствол пушки в сторону здания телевидения.

Оружие размещено на частной земле, к нему прикреплены листовки с пояснением, что к оружию запрещено приближаться ближе, чем на 20 метров. Сказано также, что это 57-миллиметровая зенитная пушка С-60 образца 1950 года. Сообщается, что устройство демилитаризовано и непригодно для стрельбы. В описании указано SIA Historical Museum. Мирский и его жена Татьяна являются владельцами этой компании с уставным капиталом 327 тысяч евро, сообщает Neka personīga.

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