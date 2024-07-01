С 1 июля в брак можно вступать без свидетелей

В сентябре прошлого года Сейм утвердил предложение министра юстиции Инесе Либини-Эгнере разрешить бракосочетания без свидетелей.

Гражданский закон в дальнейшем будет предусматривать, что брак заключается при личном присутствии жениха и невесты, при этом они могут пригласить одного или двух совершеннолетних свидетелей, однако отсутствие свидетелей не будет препятствием для заключения брака.

Также внесены изменения в закон "О времени вступления в силу и порядке применения части о семейном праве Гражданского закона Латвийской Республики 1937 года", согласно которым поправки к Гражданскому закону об отказе от обязательного присутствия свидетелей при заключении брака вступают в силу с сегодняшнего дня.

Новый порядок применяется к заявлениям на заключение брака, которые будут поданы после 1 июля.

Как отмечает министр, в наши дни требование о присутствии двух совершеннолетних свидетелей уже не имеет юридического значения, а является вопросом исторических традиций, и их присутствие на церемонии стало формальным.

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