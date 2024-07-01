"Союз российских ветеранов в Латвии" ликвидирован. Ее возглавлял выдворенный из страны Катков

Ликвидатором объединения назначен один из его бывших руководителей, гражданин России Олег Калмыков. Помимо него организацию возглавляли еще двое граждан России - Борис Катков, выдворенный из Латвии в этом году, и Александр Сидоренко.

По данным firmas.lv, последний отчет объединение представило за 2021 год, когда не отразило ни доходов, ни расходов. Целью работы организации было "объединение ветеранов для совместной общественной деятельности, укрепление ветеранской дружбы, сотрудничества и взаимопомощи, защита социально-экономических, трудовых и личных прав ветеранов и членов их семей".

Напомним, по инициативе Службы государственной безопасности (VDD) министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство") внес в черный список главу Латвийско-российской ассоциации сотрудничества, гражданина России Бориса Каткова

82-летний Катков внесен в черный список за многолетнюю и систематическую деятельность в интересах России. Представитель Госпогранслужбы Кристине Петерсоне подтвердила LETA, что Каткова выдворили с территории Латвии.

В российских пропагандистских СМИ появилась информация, что после выдворения Катков находился в Пскове.

По информации Firmas.lv, Латвийско-рссийская ассоциация сотрудничества была зарегистрирована в Латвии в 1999 году и с тех пор представляет интересы российских граждан в налаживании сотрудничества с Россией.

Кроме Бориса Каткова в организацию входят Мария Каткова, Игорь Соловьев и граждане России Александр Сидоренко и Олег Калмыков. До 30 мая 2016 года ассоциация имела статус благотворительной.

Также Катков - глава представительства российского Балтийского федерального университета имени Канта.

По данным архива агентства LETA, по инициативе ассоциации ее представители, в том числе Катков, были приняты в Рижском замке в 2012 году тогдашним президентом Латвии Андрисом Берзиньшем.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!