В Риге состоится концерт стендап-комика Александра Незлобина

Александр Незлобин - сценарист (сериал "Незлоб" и фильм "Выпускной"), режиссёр (фильм "Жених", сериал "Конец света"), актёр и продюсер, известный своими работами в кино, на телевидении, а также, конечно, участием в комедийных шоу (Comedy Club).

Одна из основных тем его выступлений - отношения между мужчинами и женщинами. Впрочем, реальность в последнее время даёт множество других тем для обсуждения, так что скучно точно не будет!

Сольное выступление стендап-комика Александра Незлобина, интервью Екатерины Гордеевой с которым набрало уже более 3 миллионов просмотров, состоится 26 июля в Splendid Palace по адресу Elizabetes iela 61.

Билеты в кассах и на сайте bilesuserviss.lv

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