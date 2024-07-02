Интересная находка в латвийских киноархивах советского времени - актриса в письме просит "вырезать" ее из фильма

Сюжет фильма рассказывает о реализации бизнес-плана производителя Эдгара Цеплиса - использовании латвийской глины в производстве кирпича. Цеплис создает акционерное общество по производству кирпича на экспорт. В его сулящий прибыль проект вовлечены многие известные люди - представители деловой и политической элиты.

Когда выясняется, что глина непригодна для производства кирпича, Цеплис спасается и назначает главой акционерного общества офицера Эдмунда Саусайса, сохраняя при этом свой статус в обществе. Актриса Лидия Фреймане сыграла роль матери Эдмунда, поэтому ее называли просто "Саусене". Несмотря на просьбу в письме, ее работа в фильме была оставлена.

Премьера фильма сопровождалась хвалебными публикациями в прессе того времени. Хотя в некоторых из них фильм анализировался с идеологических позиций, выделяя Цеплиса как капиталистического хищника, подчеркивались и художественные качества фильма. Влиятельный кинокритик Михаил Сависко в журнале Māksla особо выделил музыку Маргерса Зариньша, обратив внимание на песню на слова автора романа "Цеплис", писателя Павилса Розитиса, которую в одном из эпизодов исполнила певица Маргарита Вилцане.

В 2017 году фильм был включен в Культурный канон Латвии.

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