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Сегодня в Риге состоится шествие памяти жертв Холокоста (1)

rus.tvnet.lv/LETA
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Цветы у мемориала жертвам холокоста в Риге
Цветы у мемориала жертвам холокоста в Риге Фото: Paula Čurkste/LETA

В четверг, 4 июля, организация Šamir, Музей Рижского гетто и Латвийский музей Холокоста проведут мероприятие "Живое шествие" в память о жертвах Холокоста, сообщили агентству LETA в Šamir.

Мероприятие начнется в 10 часов утра на Старом еврейском кладбище, на пересечении улиц Валерии Сейле и Эбрею, напротив Института транспорта и связи. Шествие пройдет по улицам бывшего Рижского гетто и завершится у мемориала Рижской хоральной синагоги на пересечении улиц Эмилии Беньямин и Дзирнаву.

Участники шествия почтут память жертв геноцида евреев во время Второй мировой войны и выразят солидарность латвийских евреев с жертвами и заложниками террористического акта ХАМАС против Израиля.

В 2010 году по инициативе раввина Менахема Баркахана в Латвии прошло первое "Шествие живых".

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