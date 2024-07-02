Рядом с местом обрушения Maxima в Золитуде был слышен сигнал тревоги

Жители слышали сигнал тревоги, который доносился из недостроенной многоэтажки рядом с тем местом, где в 2013 году обрушилась крыша магазина Maxima.

"Вчера было точно, возможно, даже позавчера. Я из магазина иду как раз мимо этого дома. Было странно, что там что-то звонит. Оттуда откуда-то звонило. Вообще я этот дом боюсь. Особенно когда сильный ветер. Там стяжками все перетянуто", - говорит жительница Золитуда Марина.

"Здесь зазвонила сигнализация, людей разбудила. Будем надеяться, что это не какая-то сейсмическая активность у здания, что оно не обрушится и все будет хорошо. До этого было довольно страшно", - признается Арсен.

В компании Prana Property, которой принадлежит недостроенной дом, сказали, что причина тревоги в том, что из-за ветра упал забор, который был присоединен к технической сигнализации.

"Кабель порвался. Через этот кабель идут малые токи, но если происходит обрыв, сигнализация начинает работать. К сожалению, это произошло в такое неудачное время, когда трудно было кому-то приехать и отключить ее. Поэтому она на какое-то время останавливалась и потом включалась опять", - пояснил представитель Prana Property Рауль Кескюла.

В Государственной пожарно-спасательной службе рассказали, что они выезжали на место происшествия, но возгорания не было. Владельцы объекта заверили, что в ближайшие дни восстановят забор.

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