Рядом с местом обрушения Maxima в Золитуде был слышен сигнал тревоги

В минувшие выходные жители Золитуде обратили внимание, что в недостроенном многоэтажном доме, который находится на месте, где 10 лет назад произошло обрушение магазина Maxima, несколько раз сработала сигнализация. Жители волнуются о том, насколько надежно здание. В вопросе разбиралась передача "Сегодня вечером" на Rus.LSM.
Жители слышали сигнал тревоги, который доносился из недостроенной многоэтажки рядом с тем местом, где в 2013 году обрушилась крыша магазина Maxima.
"Вчера было точно, возможно, даже позавчера. Я из магазина иду как раз мимо этого дома. Было странно, что там что-то звонит. Оттуда откуда-то звонило. Вообще я этот дом боюсь. Особенно когда сильный ветер. Там стяжками все перетянуто", - говорит жительница Золитуда Марина.
"Здесь зазвонила сигнализация, людей разбудила. Будем надеяться, что это не какая-то сейсмическая активность у здания, что оно не обрушится и все будет хорошо. До этого было довольно страшно", - признается Арсен.
В компании Prana Property, которой принадлежит недостроенной дом, сказали, что причина тревоги в том, что из-за ветра упал забор, который был присоединен к технической сигнализации.
"Кабель порвался. Через этот кабель идут малые токи, но если происходит обрыв, сигнализация начинает работать. К сожалению, это произошло в такое неудачное время, когда трудно было кому-то приехать и отключить ее. Поэтому она на какое-то время останавливалась и потом включалась опять", - пояснил представитель Prana Property Рауль Кескюла.
В Государственной пожарно-спасательной службе рассказали, что они выезжали на место происшествия, но возгорания не было. Владельцы объекта заверили, что в ближайшие дни восстановят забор.
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