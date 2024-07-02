Нацобъединение предлагает ввести новые требования к иностранным преподавателям

Предложение внесено в поправки к закону о высшем образовании, которые изначально продвигал президент Латвии Эдгар Ринкевич, призвавший смягчить языковые требования в законе, чтобы облегчить привлечение в вузы персонала мирового уровня.

Индриксоне предлагает исключить предложение президента о том, что языковые требования вступают в силу с 1 января 2031 года.

Как сообщалось, Сейм в конце мая концептуально поддержал поправки, предложенные Ринкевичем.

Цель законопроекта, подготовленного президентом Латвии, - предоставить возможность привлечь в латвийские вузы высококвалифицированных специалистов, которые не только мотивированы получить опыт за рубежом, но и хотят работать в долгосрочной перспективе с прозрачным карьерным ростом в академической и исследовательской сфере в Латвии, поясняется в аннотации.

Законопроект предусматривает одинаковые требования для всех академических должностей, за исключением лекторов и ассистентов, к которым требования по государственному языку будут предъявляться уже на момент избрания. Предлагаемые поправки предусматривают переходный период, в течение которого иностранец изучает государственный язык.

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