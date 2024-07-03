Латвиец в Германии "неправильно" оплатил 16 кружек пива и попал в руки полиции

В понедельник вечером мужчина из Латвии заказал в местном баварском пабе пиво, за которое расплатился дебетовой картой. Так же он заплатил за вторую кружку. И за третью. Итого 16 кружек пива. Хозяину заведения это не понравилось, и позднее на место приехала полиция.

По мнению правоохранителей, такой способ оплаты за 16 кружек пива был "достаточно невыгоден" - владельцу паба за каждый платеж приходилось платить комиссию в размере около 20 центов.

При этом латвиец был "совершенно неотзывчивый". В конце концов владельцу заведения пришлось вызвать полицию.

21-летний мужчина из Латвии оказался "неотзывчивым" даже в общении с полицией. По словам представителя полиции, у него также были проблемы с коммуникацией.

Гостя выпроводили из паба и запретили туда возвращаться. По данным полиции, никаких серьезных преступлений не произошло.

Немецкий портал Br.de сообщает, что владельцы ресторанов в Германии могут сами решать, принимать ли платежи картой и с какой суммы.

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