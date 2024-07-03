1 сентября в Театре им. Чехова новый спектакль для всей семьи - "Золушка"

В прошлом году Рижский русский театр имени Михаила Чехова ввел традицию - в День знаний дарить детям и их родителям новую постановку: в тот день публика увидела спектакль, с тех пор успевший войти в число самых популярных, - "Робин Гуд" (режиссер - Даце Пуце). А в этом году зрителей ждет еще один спектакль большой формы: "Золушка" в постановке Паулы Плявниеце.
История о Золушке будет основана на всем известном сценарии и последовательности событий, однако интересы и увлечения героев будут современными. Авторы спектакля предлагают зрителям вместе с персонажами задуматься о некоторых глобальных вопросах - например, о сохранении исчезающих естественных лугов: забота о них является истинным призванием Золушки в этой пьесе. Увлечения принца тоже связаны с бережным отношением к природе: его привлекает не охота, а садоводство и пчеловодство. Постановщики обещают, что ценности традиционной сказки никуда не денутся: будут и фея-крестная, и хрустальная туфелька, и карета-тыква, и, конечно же, всепобеждающая сила добра и любви.
Творческая команда под руководством режиссера Паулы Плявниеце состоит из сценографа Синтии Екабсоне, художника по костюмам Байбы Литини, композитора Рейниса Сеянса, художника по свету Никса Ципрусса и хореографа Дмитрия Гайтюкевича. Автор пьесы - Линда Рудене, на русский язык текст перевела Лина Овчинникова.
Роли уже распределены, и первая читка состоялась.
Галерея: Первая читка "Золушки"
Золушкой на сцене станет Юлия Бернгардт, а остальных персонажей сыграют ведущие актеры Театра им. Чехова, а также будущие актеры - студенты Латвийской академии культуры.
Для режиссера Паулы Плявниеце "Золушка" станет четвертой постановкой в Театре им. Чехова, причем две предыдущие получили награды в рамках смотра "Ночь лицедеев": в 2022 году "Айболит" был признан лучшим спектаклем для детей и/или подростков, а в 2023 году приз детского жюри получил спектакль "Три поросенка и волк". В апреле этого года Паула поставила в Театре им. Чехова спектакль "Сказки в капельках дождя", в основу которого легли яркие и нежные стихи Аспазии, - он предназначен для самых маленьких театралов в возрасте от двух до пяти лет.
Режиссер Паула Плявниеце - о спектакле "Золушка": "Классическая история Золушки известна почти каждому, и в нашей версии тоже воплотятся неизменные персонажи и атрибуты этой сказки - и принц, и мачеха, и хрустальная туфелька и прочее. Но наша Золушка хочет чего-то большего, чем просто хеппи-энд и свадьба: она создает вокруг себя свой собственный мир и заботится о его красоте и ценностях. Именно в этом мире и состоится судьбоносная встреча с принцем. А дальше будут и волшебные танцы на балу, и другие сказочные чудеса".
Театр им. Чехова предлагает покупать билеты заблаговременно, пользуясь возможностью выбрать лучшие места в зале. Билеты можно приобрести в кассе театра (ул. Калькю, 16), в торговых пунктах Biļešu Serviss и онлайн.
Ближайшие показы: 01.09, 03.09, 06.09, 07.09, 08.09, 21.09, 22.09.
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