1 сентября в Театре им. Чехова новый спектакль для всей семьи - "Золушка"

Для режиссера Паулы Плявниеце "Золушка" станет четвертой постановкой в Театре им. Чехова, причем две предыдущие получили награды в рамках смотра "Ночь лицедеев": в 2022 году "Айболит" был признан лучшим спектаклем для детей и/или подростков, а в 2023 году приз детского жюри получил спектакль "Три поросенка и волк". В апреле этого года Паула поставила в Театре им. Чехова спектакль "Сказки в капельках дождя", в основу которого легли яркие и нежные стихи Аспазии, - он предназначен для самых маленьких театралов в возрасте от двух до пяти лет.

Режиссер Паула Плявниеце - о спектакле "Золушка": "Классическая история Золушки известна почти каждому, и в нашей версии тоже воплотятся неизменные персонажи и атрибуты этой сказки - и принц, и мачеха, и хрустальная туфелька и прочее. Но наша Золушка хочет чего-то большего, чем просто хеппи-энд и свадьба: она создает вокруг себя свой собственный мир и заботится о его красоте и ценностях. Именно в этом мире и состоится судьбоносная встреча с принцем. А дальше будут и волшебные танцы на балу, и другие сказочные чудеса".

Театр им. Чехова предлагает покупать билеты заблаговременно, пользуясь возможностью выбрать лучшие места в зале. Билеты можно приобрести в кассе театра (ул. Калькю, 16), в торговых пунктах Biļešu Serviss и онлайн.

Ближайшие показы: 01.09, 03.09, 06.09, 07.09, 08.09, 21.09, 22.09.

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