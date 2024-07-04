Bugatti Елены Зеленской и прослушка Дональда Трампа. Кто создает фейки для американцев

Эксперты считают, что эта кампания — лишь часть гораздо более масштабной операции по распространению дезинформации во время предвыборной кампании в США, которой руководит Москва.

Веских доказательств того, что конкретно эти сайты фейковых новостей управляются российскими властями, нет. Но, по мнению экспертов, масштаб и изощренность операции в целом схожи с предыдущими кампаниями по распространению дезинформации на Западе, за которыми стоял Кремль.

«Россия будет участвовать в выборах в США в 2024 году, и не только Россия», — говорит Крис Кребс, который в должности директора Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры США отвечал за обеспечение чистоты президентских выборов 2020 года.

«В контексте более масштабных информационных кампаний в соцсетях мы уже сейчас наблюдаем, как они вступают в борьбу и привлекают дополнительное внимание к и без того горячим темам американской политики», — считает Кребс.

Би-би-си отправила запросы в МИД России и посольства США и Великобритании, но не получила ответов.

Как распространяются фейки

Поддерживаемые властями кампании дезинформации и создания фейковых новостей привлекли к себе внимание еще во время президентской кампании в США в 2016 году. С тех пор торговцам дезинформацией приходится проявлять все больше изобретательности как в распространении своего контента, так и в создании видимости его достоверности.