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Разрушительный ураган "Берил" снес почти все дома на острове Юнион и движется к Ямайке

BBC News Русская служба
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BBC
Руины домов на острове Юнион
Руины домов на острове Юнион Фото: BBC News

Ураган "Берил", который сформировался в Карибском море, в понедельник нанес разрушительный удар по островным государствам Гренада и Сент-Винсент и Гренадины и продолжает двигаться в направлении Ямайки.

Сообщается, что в этих островных государствах, а также в Венесуэле, в результате удара стихии погибли по меньшей мере шесть человек.

Ураган разрушил почти все строения на острове Юнион, входящем в Сент-Винсент и Гренадины. В результате подавляющее большинство жителей острова остались без крыши над головой, рассказала Би-би-си Катрина Кой, одна из местных жительниц.

На острове Юнион живут около 3 тыс. человек, его длина составляет около пяти километров, а ширина — около полутора километров.

«У нас практически не осталось целых зданий. Дома снесены, дороги заблокированы, на улицах лежат столбы для электропередач», — говорит она.

Кой живет на Юнионе с 1985 года, и в 2004 году она стала свидетельницей удара урагана «Айван». Однако, по ее словам, последствия «Берила» стали гораздо более серьезными. «Такое впечатление, что пронеслось торнадо. Точно было снесено 90% всего, что находилось на острове», — говорит Кой.

Фото: BBC

«Ничего нет. Мне теперь негде жить», — рассказывает еще один местный житель, рыбак Себастиан Сейли.

Во время удара урагана «Берил» скорость ветра составляла 240 км в час. На Юнионе и других соседних островах тысячи людей остаются без электричества.

Адизи, двоюродная сестра Сейли, которая вместе с семьей содержит на острове Юнион гостиницу, говорит, что ей пришлось придвинуть к окнам и дверям мебель, чтобы порывы ветра не распахнули их.

«Ветер был настолько сильным, что он давил на уши. Мы слышали, как крышу разрывало на части, которые разбивались о соседнее здание. Стекла разбивались, лилась вода» — рассказывает Ализи.

Сейчас местные жители пытаются собирать обломки деревьев и пластика, чтобы построить для себя временные убежища.

На острове также недостаточно питьевой воды, продовольствия, медикаментов и электрогенераторов.

На очереди Ямайка

Как передает корреспондент Би-би-си в регионе Уилл Грант, «Берил» стал самым «ранним» ураганом в истории подобных природных катаклизмов в бассейне Атлантического океана, достигшим максимальной, пятой категории.

Он превратился из тропического шторма в опасный ураган в течение всего 42 часов.

Сейчас «Берил» несколько ослаб, но все еще находится на уровне четвертой категории, которая означает опасность значительных разрушений.

Ураган ударил по нескольким островным государствам в Карибском бассейне. Остров Каррикау был «снесен в течение получаса», сообщил премьер-министр Гренады, в состав которой входит остров. Со зданий на Каррикау сорваны крыши, разрушены линии электропередач.

Сейчас ураган движется в направлении Ямайки и Каймановых островов.

Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс заявил, что электричество и водоснабжение, скорее всего, будут отключены в качестве меры предосторожности — во избежание пожаров и повреждения оборудования.

Он посоветовал жителям страны запастись свечами или батарейками, предупредив, что следует проявлять осторожность, разжигая костры, так как пожарным будет трудно реагировать на пожары.

В столице Кингстоне на заправках образовались очереди — люди закупают дополнительное топливо.

Ник Дэвис, бывший корреспондент Би-би-си на Ямайке, рассказал о том, как люди готовятся к приходу урагана. По его словам, в магазинах расхватывали «все, что могли, так быстро, как только могли».

При этом, добавил Дэвис, паники нет, поскольку суровая погода в Карибском бассейне случается регулярно.

Американский Национальный центр по отслеживанию ураганов предупреждает, что в среду Ямайка подвергнется воздействию «ветров и штормов, угрожающих жизни», а на Каймановых островах стихийное бедствие начнется вечером и будет продолжаться в течение четверга.

Ожидается, что скорость ветра сможет достигнуть 250 км в час.

Наводнения в Венесуэле

Ураган «Берил», возможно, обойдет Венесуэлу стороной, однако вызванные им проливные дожди уже привели к смертоносным наводнениям.

Президент страны Николас Мадуро сообщил, что по меньшей мере три человека погибли в результате разлива реки в северо-восточном штате Сукре.

Правительственная делегация, отправленная для осмотра разрушений в Сукре, едва избежала того, чтобы самой стать жертвой урагана — на них упало дерево.

По словам Мадуро, среди пострадавших была вице-президент Делси Родригес, получившая множество ушибов.

BBC
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