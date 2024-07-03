Разрушительный ураган "Берил" снес почти все дома на острове Юнион и движется к Ямайке

Адизи, двоюродная сестра Сейли, которая вместе с семьей содержит на острове Юнион гостиницу, говорит, что ей пришлось придвинуть к окнам и дверям мебель, чтобы порывы ветра не распахнули их.

«Ветер был настолько сильным, что он давил на уши. Мы слышали, как крышу разрывало на части, которые разбивались о соседнее здание. Стекла разбивались, лилась вода» — рассказывает Ализи.

Сейчас местные жители пытаются собирать обломки деревьев и пластика, чтобы построить для себя временные убежища.

На острове также недостаточно питьевой воды, продовольствия, медикаментов и электрогенераторов.

На очереди Ямайка

Как передает корреспондент Би-би-си в регионе Уилл Грант, «Берил» стал самым «ранним» ураганом в истории подобных природных катаклизмов в бассейне Атлантического океана, достигшим максимальной, пятой категории.

Он превратился из тропического шторма в опасный ураган в течение всего 42 часов.

Сейчас «Берил» несколько ослаб, но все еще находится на уровне четвертой категории, которая означает опасность значительных разрушений.

Ураган ударил по нескольким островным государствам в Карибском бассейне. Остров Каррикау был «снесен в течение получаса», сообщил премьер-министр Гренады, в состав которой входит остров. Со зданий на Каррикау сорваны крыши, разрушены линии электропередач.

Сейчас ураган движется в направлении Ямайки и Каймановых островов.