Живущий в Массачусетсе американский промышленник индийского происхождения Рамеш Капур, с 1988 года организовывавший благотворительные мероприятия для демократов, сказал в интервью Би-би-си: «Я думаю, что ему пора передать эстафету. Я знаю, что у него есть желание победить, но нельзя бороться с матерью-природой».

Соучредитель Netflix Рид Хастингс, один из крупнейших доноров Демократической партии, заявил в интервью New York Times, что Байден должен выйти из гонки.

«Байден должен подвинуться, чтобы дать возможность энергичному лидеру демократов победить Трампа и обеспечить нам безопасность и процветание», — сказал он.

Законодатели-демократы начали открыто выражать свои сомнения. Во вторник конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт, представляющий Техас, публично призвал Байдена снять кандидатуру с выборов после провального выступления на дебатах.

«Я надеюсь, что он примет болезненное и трудное решение выйти из предвыборной гонки», — сказал Доггетт.

Конгрессмен от Аризоны Рауль Грихальва стал вторым конгрессменом-демократом, призвавшим Байдена отказаться от участия в выборах.

«Если он будет кандидатом, я поддержу его, но я думаю, что это возможность поискать других кандидатов», — сказал Грихальва.

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Тем не менее и Белый дом, и штаб Байдена решительно опровергли сообщения о том, что он раздумывает, не сняться ли с выборов, и заявили, что он намерен во второй раз победить Трампа.