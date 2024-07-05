Путин не знаком с конкретными предложениями Трампа

Вместе с тем российский президент назвал "маловероятным" окончательное прекращение войны в Украине только с помощью посредников, поскольку они не могут быть наделены полномочиями для подписания окончательного документа. При этом он приветствовал посредничество в той форме, как это делал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Одновременно Путин заявил, что не знаком с конкретными предложениями экс-президента США Дональда Трампа о возможном прекращении войны РФ против Украины. Хотя в Москве серьезно относятся к заявлениям стремящегося ко второму президентскому сроку Трампа о стремлении положить конец войне в Украине.

Трамп утверждает, что может остановить войну в Украине

Дональд Трамп, являющийся вероятным кандидатом от Республиканской партии в президенты США на президентских выборах 2024 года, неоднократно заявлял, что в случае победы сможет добиться заключения мирного соглашения между Россией и Украиной "в течение 24 часов". Он отказывался публично сообщить, каким образом собирается сделать это, но допускал, что Украине ради мира придется согласиться с потерей части территорий.