Путин после Зеленского. Чем закончился визит Орбана в Кремль

Единственный возможный для Кремля сценарий окончания войны, напомнил Путин, начинается с вывода украинских войск из частично оккупированных Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонских областей. Об этом он уже говорил накануне саммита в Швейцарии в июне этого года, где обсуждалась украинская «формула мира».

Венгерский премьер заявил, что приехал в Москву, чтобы узнать мнение Путина по трем вопросам: его отношение к уже имеющимся планам мирного урегулирования, отдельно — к предложению Орбана, которое он сделал 2 июля в Киеве президенту Зеленскому (объявить перемирие и затем провести переговоры), и, наконец, как Путин видит послевоенное устройство Европы.

Ответы Путина на эти вопросы Орбан, по его словам, «услышал». Но что именно он ему ответил, венгерский премьер не сказал.

По итогам своих поездок в Киев и Москву, резюмировал Орбан, он понял, что позиции сторон «очень далеки друг от друга».

Вопросы журналистов Путину и Орбану запланированы не были, но все же раздались выкрики из зала. На вопрос, как Зеленский отреагировал на идею Орбана о прекращении огня, премьер-министр Венгрии ответил: «Я рассказал об этом Владимиру Путину».

«Не представляет ЕС ни в какой форме»