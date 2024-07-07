В интервью телеканалу ABC News президент США Джо Байден вновь заявил, что не собирается выходить из президентской гонки. Он полагает, что «более квалифицированного человека, чтобы стать президентом и выиграть эту гонку» просто нет. Президент США отверг все опасения по поводу его здоровья, но пройти специальные когнитивные тесты и обследование у невролога отказался.
"Только Господь Всемогущий может заставить меня выйти из гонки": Байден дал первое интервью после неудачных дебатов с Трампом
Интервью ведущего ABC News Джорджа Стефанопулоса с Джо Байденом началось с разговора о недавних провальных для президента США дебатах с Дональдом Трампом. Журналист спросил, можно ли их считать лишь «неудачным эпизодом», как настаивает Байден и его команда, или «это признак более серьезного заболевания»?
Байден в ответ заявил, что «был измотан» и «чувствовал себя ужасно», но это не «признаки серьезного заболевания». «Но вы вернулись домой из Европы примерно за 11 или 12 дней до дебатов и провели шесть дней в Кэмп-Дэвиде. Почему не хватило времени на отдых и восстановление?» — пытался прояснить Стефанопулос. Президент США парировал, что был болен, и подтверждающие это документы у него с собой. Он добавил, что это был не ковид, а сильная простуда, вирус.
После еще нескольких раундов вопросов о том дне, в ответ на которые Байден повторял уже озвученные им объяснения, что это была просто «плохая ночь», и он позволил Дональду Трампу «отвлечь его», ведущий ABC News спросил: «Вы сегодня тот же человек, которым были, когда вступили в должность три с половиной года назад?» Президент США ответил положительно. После этого он напомнил, что разработал мирный план для Ближнего Востока, «который, возможно, будет реализован», а также расширил НАТО, развивал экономику и победил «крупную фарму».
Стефанопулос заявил, что не оспаривает достижения Байдена на посту президента, но все же хотел узнать, признает ли президент США, что «упущений» стало больше, особенно в последние несколько месяцев?
Джо Байден категорически отказывался это сделать. Он заявил, что не может получить результат «100 из 10», но все еще находится в хорошей форме, не чувствует себя хилым.
Несмотря на эти заверения, на вопрос, проходил ли президент специальные когнитивные тесты и обследование у невролога, Байден ответил: «Нет. Никто не говорил, что я должен это делать». Но и сделать это сейчас он не готов. «Послушайте, я прохожу когнитивный тест каждый день. Каждый день я прохожу этот тест — все, что я делаю (это тест)», — сказал Байден.
Он вновь повторил, что уверен в том, что сможет победить Трампа на выборах в ноябре. В качестве контраргумента ведущий ABC News привел результаты опросов, согласно которым он отстает от Трампа даже несмотря на судебные решения в отношении бывшего президента США. «Я не думаю, что кто-то более квалифицирован, чтобы стать президентом или выиграть эту гонку, чем я», — настаивал Байден.
Пришлось президенту США давать пояснения и о том, с каким уровнем сопротивления он столкнулся в последнее время в рядах Демократической партии.
Например, источник Reuters сообщил, что сенатор демократ Марк Уорнер приглашает сенаторов-коллег по партии на встречу в понедельник, чтобы обсудить кампанию Байдена. Газета Washington Post утверждает, что Уорнер хочет попросить группу оказать давление на президента США, чтобы тот вышел из предвыборной гонки.
Байден в ответ заявил, что «они не собираются этого делать». По его словам, выйти из президентской гонки он готов, только если сделать это его заставит Господь Всемогущий.
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Давление со стороны спонсоров партии
Давление на Джо Байдена оказывают и спонсоры Демократической партии.
Эбигейл Дисней, наследница состояния семьи Диснея, рассказала каналу деловых новостей CNBC, что не верит в способность Байдена победить Дональда Трампа.
Она отметила, что ее намерение перестать поддерживать избирательную кампанию Байдена основано «на реализме, а не неуважении».
Филантроп Гидеон Стайн сообщил газете New York Times, что его семья не выделит 3,5 млн долларов некоммерческим и политическим организациям, участвующим в президентской кампании, если Байден не выйдет из гонки.
Голливудский продюсер Дэймон Линделоф, пожертвовавший демократам более 100 тыс. долларов в этом избирательном цикле, опубликовал открытое письмо в издании Deadline, в котором призвал других доноров попридержать свои средства до тех пор, пока не произойдут изменения.
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