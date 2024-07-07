Стефанопулос заявил, что не оспаривает достижения Байдена на посту президента, но все же хотел узнать, признает ли президент США, что «упущений» стало больше, особенно в последние несколько месяцев?

Джо Байден категорически отказывался это сделать. Он заявил, что не может получить результат «100 из 10», но все еще находится в хорошей форме, не чувствует себя хилым.

Несмотря на эти заверения, на вопрос, проходил ли президент специальные когнитивные тесты и обследование у невролога, Байден ответил: «Нет. Никто не говорил, что я должен это делать». Но и сделать это сейчас он не готов. «Послушайте, я прохожу когнитивный тест каждый день. Каждый день я прохожу этот тест — все, что я делаю (это тест)», — сказал Байден.

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Он вновь повторил, что уверен в том, что сможет победить Трампа на выборах в ноябре. В качестве контраргумента ведущий ABC News привел результаты опросов, согласно которым он отстает от Трампа даже несмотря на судебные решения в отношении бывшего президента США. «Я не думаю, что кто-то более квалифицирован, чтобы стать президентом или выиграть эту гонку, чем я», — настаивал Байден.

Пришлось президенту США давать пояснения и о том, с каким уровнем сопротивления он столкнулся в последнее время в рядах Демократической партии.