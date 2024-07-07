Как указала полиция, в волости Калвенес Южно-Курземского края, на перекрестке Лиепайского шоссе (А9) с автодорогой Р115 произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком.

За рулем автомобиля сидел 16-летний подросток с матерью, который, возможно, в ее сопровождении учился управлять транспортным средством, отмечает полиция, поясняя, что водитель не убедился в безопасности движения до пересечения шоссе, не уступив дорогу грузовому транспорту.

В результате аварии пострадали два человека, находившихся в легковом автомобиля. Тяжело пострадавших нет.

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