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Подробности субботней аварии на Лиепайском шоссе: за рулем сидел 16-летний подросток (1)

rus.tvnet.lv
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ДТП. Иллюстративное фото
ДТП. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

В субботу, 6 июля, 16-летний подросток вызвал аварию на Лиепайском шоссе (А9), не уступив дорогу грузовику, сообщили представители Государственной полиции.

Как указала полиция, в волости Калвенес Южно-Курземского края, на перекрестке Лиепайского шоссе (А9) с автодорогой Р115 произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком.

За рулем автомобиля сидел 16-летний подросток с матерью, который, возможно, в ее сопровождении учился управлять транспортным средством, отмечает полиция, поясняя, что водитель не убедился в безопасности движения до пересечения шоссе, не уступив дорогу грузовому транспорту.

В результате аварии пострадали два человека, находившихся в легковом автомобиля. Тяжело пострадавших нет.

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