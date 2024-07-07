Россия хочет посеять панику и страх на Западе, свидетельствует утечка переписки разведки РФ

Электронные письма и документы сотрудников российской внешней разведки, попавшие в распоряжение российской независимой журналистской организации The Insider и немецкой газете Der Spiegel, раскрывают тщательно разработанный план, который был составлен в 2022 году и получил название "Проект Кайло".

Всего через несколько месяцев после повторного вторжения России в Украину сотрудники внешней разведки РФ в мае 2022 года презентовали операцию в ходе частной дискуссии в Совете федерации РФ. Как свидетельствует утекшая переписка, Москва пытается реализовать на Западе дезинформационные кампании об Украине, "посеять экзистенциальный страх и создать враждебное отношение к [украинским] беженцам".

Согласно расследованиям СМИ, предложение, инициированное 45-летним сотрудником российской внешней разведки Михаилом Колесовым, было разработано, чтобы "внедрить новую схему в пропагандистский подход Кремля", которая была бы "системной, целенаправленной и активной, с наступательным характером". Колесов предложил, чтобы вместо того, чтобы распространять типичные пророссийские аргументы о войне, в ходе операции нужно "углубить внутренние противоречия между правящими элитами" на Западе, в том числе и США.