Россия хочет посеять панику и страх на Западе, свидетельствует утечка переписки разведки РФ

Утечка переписки российской службы внешней разведки позволила глубже понять информационную войну, которую Россия ведет против Запада, стремясь посеять на Западе панику, страх и ужас.
Электронные письма и документы сотрудников российской внешней разведки, попавшие в распоряжение российской независимой журналистской организации The Insider и немецкой газете Der Spiegel, раскрывают тщательно разработанный план, который был составлен в 2022 году и получил название "Проект Кайло".
Всего через несколько месяцев после повторного вторжения России в Украину сотрудники внешней разведки РФ в мае 2022 года презентовали операцию в ходе частной дискуссии в Совете федерации РФ. Как свидетельствует утекшая переписка, Москва пытается реализовать на Западе дезинформационные кампании об Украине, "посеять экзистенциальный страх и создать враждебное отношение к [украинским] беженцам".
Согласно расследованиям СМИ, предложение, инициированное 45-летним сотрудником российской внешней разведки Михаилом Колесовым, было разработано, чтобы "внедрить новую схему в пропагандистский подход Кремля", которая была бы "системной, целенаправленной и активной, с наступательным характером". Колесов предложил, чтобы вместо того, чтобы распространять типичные пророссийские аргументы о войне, в ходе операции нужно "углубить внутренние противоречия между правящими элитами" на Западе, в том числе и США.
В рамках операции были созданы поддельные негосударственные организации и порталы, публиковался манипулятивный контент в соцсетях и нанимались люди для участие в протестах на Западе с целью снять их на видео и распространить контент в Интернете.
Во время, когда отдельные западные политики высказывали допущения, что украинские беженцы становятся бременем для государственных ресурсов, российские агенты внешней разведки пытались использовать ситуацию, создав фейковые новостные порталы и публикуя статьи под такими заголовками, как "Украинцы украли у Германии экономическое благосостояние".
И сотни тысяч аккаунтов в социальных сетях и фальшивых рекламных объявлений пытались направить интернет-пользователей на эти сайты, которые представляли ситуацию на Западе как мрачную и обвиняли в ней украинских беженцев.
В одном из утекших документов говорится, что лейтмотивом кампании является "внушение самой сильной эмоции - страха - в человеческую психику".
"Это страх перед будущим, неуверенность в завтрашнем дне, неспособность строить долгосрочные планы, неопределенная судьба детей и будущих поколений. Культивирование этих стимулов наводняет подсознание человека паникой и ужасом", - поясняется в документе.
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