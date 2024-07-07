СМИ: Алла Пугачева переезжает из Кипра в Латвию

Звезда российской эстрады Алла Пугачева объявила, что вместе с двумя детьми покидает город Лимассол на Кипре и переезжает в Латвию, сообщает литовское СМИ 15.min.lt.
В феврале 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, певица вместе с мужем, комиком Максимом Галкиным, и детьми покинула РФ и перебралась в Израиль.
После этого они некоторое время жили в кипрском городе Лимассоле. Сейчас сообщается, что Пугачева приняла решение переехать в Латвию. Она уже сняла дом в Юрмале и наняла охранника.
Первоначально она переедет только с детьми, а позже к ней присоединится муж.
Это не первый раз, когда семья проводит время в Юрмале. Последние несколько лет Алла Пугачева с супругом и детьми проводили на латвийском курорте летние месяцы.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачева во время пребывания на Кипре почти не выходила из дома из-за проблем с сердцем.
По информации СМИ, певице трудно переносить жару. Вероятно, именно поэтому артистка едет в Латвию именно сейчас.
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