Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля: время победить врагов - сразу 3 планеты в помощь

Близнецы

Близнецам важно помнить, что время, возможности и слова никогда не возвращаются. На этой неделе будет много приятных моментов, так что стоит воспользоваться каждым из них, выжав из всех них максимум возможного. Откладывать на потом какую-то серьезную работу точно не стоит. Нужно делать все сейчас - когда есть такая возможность, желание, энергия. Бездействие чревато денежными и репутационными потерями.

Рак

Представителям данного знака Зодиака нужно помогать другим людям. Ракам стоит помнить о том, что не стоит упорствовать, если от окружающих не последует никакого отклика. Если кто-то не говорит даже банальное спасибо за протянутую руку, то такого человека нужно вычеркнуть из списка тех, кому стоит помогать в будущем. Вообще в такое волшебное время лучше смотреть на мир через призму оптимизма. Если случится что-то нехорошее, это не будет иметь большого веса.

Лев

У Львов в период с 8 по 14 июля будет выбор: следить за происходящим как сторонний наблюдатель или сыграть главную роль в определенных жизненных поворотах. И тот и другой варианты не будут какими-то плохими или неправильными. Нужно помнить, что у любой монеты две стороны. Один выбор может быть плохим сейчас, но иметь хорошие последствия позже, либо наоборот - хорошим сейчас, но с не самыми приятными последствия потом.

Дева