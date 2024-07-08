KNAB приостановил финансирование Нацобъединения. Как это повлияет на работу партии?

Об этом на прошлой неделе сообщило Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), которое предписало партии вернуть в госбюджет незаконно потраченные 210 673 евро.

Национальное объединение планирует обжаловать решение KNAB, так как считает, что в год выборов 14-го Сейма оно израсходовало накопленные средства, так как ранее потратило на эти цели меньше, чем следовало, сообщил член правления партии Янис Грасбергс.

Однако решение партии обжаловать назначенное ей наказание не останавливает исполнение решения KNAB.

Это означает, что партия не получит 376 тысяч евро во второй половине этого года, а сумма, выплата которой будет приостановлена в первой половине 2025 года, будет уточнена, поскольку она привязана к минимальной месячной зарплате.

Грасбергс пояснил, что в предыдущем - 2021 году - Нацобъединение не нуждалось в таких средствах на рекламу, поэтому образовалась экономия, которая через год была использована на предвыборную кампанию в Сейм. На работу Национального объединения инцидент не повлияет, поскольку уже на выборах в Европарламент партия добилась хорошего результата с небольшими ресурсами.

Грасбергс воздержался от комментариев относительно того, какое влияние это может оказать на выборы в самоуправления в следующем году, особенно в Риге. В краях, которые уже теперь возглавляют депутаты Нацобъединения, жители ценят сделанное больше, чем предвыборную рекламу. У партии будет достаточно средств для повседневной работы и содержания офиса.

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