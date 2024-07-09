Китай обвинил НАТО в "клевете и нападках"

Китай назвал их "клеветой и нападками" НАТО.

Во вторник в Вашингтоне начинается саммит НАТО, в котором кроме лидеров 32 стран НАТО примут участие также лидеры Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи.

Столтенберг заявил на пресс-конференции в преддверии саммита, посвященного 75-летию НАТО, что их включение "показывает, что наша безопасность не является региональной, наша безопасность глобальна".

"И это наглядно демонстрирует война в Украине, где Иран, Северная Корея и Китай поддерживают и облегчают незаконную агрессивную войну России против Украины", - сказал Столтенберг в понедельник.

В ответ на высказывания Столтенберга МИД Китая подверг резкой критике основанный в 1949 году альянс безопасности. "Так называемая безопасность НАТО обеспечивается за счет безопасности других стран, и ее действия создают чрезвычайно высокие риски безопасности для мира и региона", - заявил представитель МИД на регулярной пресс-конференции в Пекине.

"Китай решительно выступает против клеветы и нападок НАТО на Китай, его стремления переложить вину, а также против использования НАТО Китая в качестве предлога для продвижения на восток в Азиатско-Тихоокеанском регионе и нагнетания региональной напряженности", - сказал чиновник.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что западные лидеры продемонстрируют сильную поддержку Украины на саммите, даже если НАТО не предложит Украине вступить в альянс.

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