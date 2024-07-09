ЦИК извинилась перед Лембергсом за невозможность голосовать из тюрьмы

Ранее Верховный суд (ВС) подтвердил агентству LЕТА, что отказался возбуждать кассационное производство на решение окружного суда о том, что действия ЦИК, не предоставившей Лембергсу возможность проголосовать в данных обстоятельствах, были незаконными, поэтому приговор вступил в силу.

Решение окружного суда обязало ЦИК извиниться перед Лембергсом. В своем решении окружной суд признал, что ЦИК является государственным органом, ответственным за обеспечение реализации избирательного права. Управление мест заключения уже принесло Лембергсу письменные извинения за решение не допустить его к участию в муниципальных выборах.

Это судебное разбирательство последовало за делом, инициированным Лембергсом в Конституционном суде (КС), который признал несовместимой с основным законом страны норму, не позволявшую лицам, отбывающим тюремное заключение, участвовать в муниципальных выборах.

Лембергс находился в заключении во время муниципальных выборов 2021 года, и ему не была предоставлена возможность принять участие в муниципальных выборах, проголосовав по месту заключения или под конвоем на избирательном участке.

Сам Лембергс баллотировался на муниципальных выборах от имени партии "Латвии и Вентспилсу" и был избран в Вентспилсскую городскую думу.

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