Военные базы США в Европе приведены в состояние повышенной готовности. СМИ назвали причину

По данным источников, за последние две недели спецслужбы получили данные, которые показывают, что Россия рассматривает возможность организации атак на базы США и их персонал с использованием третьих лиц.

Эта информация, по словам источников, была сочтена "достаточно тревожной", чтобы ввести "дополнительные протоколы безопасности".

Еще 30 июня CNN сообщал, что несколько военных баз США в Европе были приведены в состояние повышенной готовности.

В частности, база США в Штутгарте, где находится штаб-квартира Европейского командования вооруженных сил США (USEUCOM), усилила защиту. Сообщается, что защита была повышена до уровня "Чарли", который применяется, когда разведка указывает на возможность террористической атаки на военнослужащих или военную технику.

Один из собеседников телеканала заявил, что такого уровня угрозы не наблюдалось как минимум последние десять лет.

Европейское командование сил США отказалось комментировать эту новость. Однако представитель USEUCOM Дэн Дэй заявил, что "повышение бдительности связано не с какой-то одной угрозой, а с сочетанием факторов, потенциально влияющих на безопасность вооруженных сил США на европейском театре военных действий".

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