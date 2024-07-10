Миллионер Филь объясняет, почему не женится на своей возлюбленной

В разговоре с изданием Елинска рассказала, что наслаждается этим летом вместе с любимым, отправляясь в зарубежные поездки как вдвоем, так и с семьей - четырьмя детьми от предыдущих отношений.

Филь добавляет, что зарубежные поездки вдвоем с любимым человеком помогают поддерживать романтическую искру между ними.

На вопрос, почему он до сих пор не сделал предложение любимой женщине, Филь отвечает, что все еще впереди. На данный момент его приоритетом является завершение судебного разбирательства против его бывшей жены Санты Бернале.

Олег говорит - он прекрасно понимает, что Кристине хочет и помолвку, и свадьбу, и все это тоже есть в его планах.

Больше читайте в номере Kas Jauns от 9 июня.

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