Фото Лиепая готовится к самому грандиозному событию этого лета в Балтии - фестивалю Summer Sound

В прошлом году фестиваль Summer Sound посетило рекордное количество посетителей. В этом году пляжный фестиваль пройдет 2 и 3 августа, во время мероприятия на четырех сценах у зрителей появится возможность наблюдать за множеством артистов. Среди них: немецкий диджей Робин Шульц, финский финалист "Евровидения" прошлого года Käärijä и многие другие, например, местные артисты из Bermudu Divstūris, а также десятки других известных артистов. Весь список - здесь!