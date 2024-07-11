Фото Лиепая готовится к самому грандиозному событию этого лета в Балтии - фестивалю Summer Sound

На выходных в приморском баре Cukurfabrik' в Лиепае прошла "разминочная" вечеринка крупнейшего в Балтии пляжного фестиваля Summer Sound 2024. Любители фестиваля со всей Латвии собрались вместе и танцевали до рассвета. Смотрите, как это было!
Галерея: Вечеринка перед Summer Sound-2024
В прошлом году фестиваль Summer Sound посетило рекордное количество посетителей. В этом году пляжный фестиваль пройдет 2 и 3 августа, во время мероприятия на четырех сценах у зрителей появится возможность наблюдать за множеством артистов. Среди них: немецкий диджей Робин Шульц, финский финалист "Евровидения" прошлого года Käärijä и многие другие, например, местные артисты из Bermudu Divstūris, а также десятки других известных артистов. Весь список - здесь!
Видео: Summer Sound-2023
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