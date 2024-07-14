Фото "Апокалиптическая картина". Житель Шяуляйского района показывает разрушения от торнадо

Как уже сообщалось, в субботу ближе к вечеру в окрестностях Шяуляй, в Литве, был зафиксирован смерч. Это грозовое облако в шесть часов вечера находилось на востоке от Шяуляй и недалеко от границы с Латвией.

Фото: Facebook

Представитель села Пакапе Вайда Янавич рассказал СМИ, что после торнадо в окрестных селах апокалиптическая картина.

"Я сейчас в пути, потому что у моих близких в Эинорайчах сорвана крыша. Хозяйственная постройка, дом, автомобили, все...", - рассказал местный житель.

"Недавно, два года назад, здесь у одного человека сгорел дом. Он его восстановил, и сейчас он снова разрушена почти до основания", - добавил он.

Янавич отметил СМИ, что торнадо проходил через множество сельских домов.

Фото: Разрушения торнадо в литовском селе

Karte: Деревня Пакапе, в которой бушевал вихрь

Как уже сообщалось, в ближайшие часы в Латвии образуются новые грозовые облака, которые местами принесут очень сильные, но кратковременные ливни, локально возможен и крупный град, шторм и смерчи, прогнозируют синоптики.

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