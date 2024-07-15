Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля: хитрецы и манипуляторы будут сильны, как и вы

Трудностей на летнем экваторе должно быть немного, а если они и встретятся, то достаточно быстро улетучатся или у вас будут силы на их преодоление. Будьте осторожнее, потому что у хитрецов и манипуляторов тоже будет больше сил и энергии. Придется быть готовыми к отражению возможных нападок с их стороны, предупреждают астрологи DailyHoro.
Овен
У Овнов наступает отличное время для борьбы с вредными привычками. Все лишнее нужно оставлять позади, в прошлом. Каждый новый день астрологи рекомендуют стремиться к очищению и преображению - как внутреннему, так и внешнему. Возможно, стоит начать посещать спортзал или как можно больше двигаться, следить за рационом. Начать неделю лучше с домашних дел - прибраться, сделать генеральную уборку.
Телец
Тельцы по праву могут считаться одними из самых самодостаточных людей, особенно сейчас. Это касается не только их финансового положения, но и духовного состояния. В период с 15 по 21 июля представителям данного знака Зодиака стоит держаться поближе к тем, кому они всецело доверяют. Их ждет очень позитивный период, наполненный умиротворением и любовью. В целом неделя прекрасно подходит для любого труда или отдыха.
Близнецы
Близнецам нужно психологически настроиться на счастливый период и позитивные события. В целом неделя идеально подходит как для духовных поисков, так и для поиска мотивации. Повышенная активность будет полезной в любой из дней благодаря сильному Меркурию и Венере. Можно совершать покупки, встречаться с людьми, знакомиться. В работе и бизнесе потребуется максимальная самоотдача.
Рак
Ракам удастся совершить прорыв в работе и бизнесе, но для этого потребуется немного терпения и трудолюбия. У людей этого знака получится произвести впечатление на начальство, на партнеров. Главное - не менять жизненные принципы. Следование принятым ранее правилам поможет также сохранить баланс в любви. Эта неделя отлично подходит для новых начинаний.
Лев
В такие периоды, как неделя с 15 по 21 июля, нужно работать, любить и отдыхать по полной. Ко всему стоит подходить с душой. Враги постараются на этой неделе помешать успешному выполнению Львами своих обязанностей. Чтобы не потерпеть обидное поражение, лучше доверять не людям, а собственной интуиции. Семейным Львам важно быть чаще рядом с родными, вместе веселиться и радоваться жизни.
Дева
Девам на этой неделе будет улыбаться удача, но рисковать и тратить время понапрасну астрологи все равно не советуют. Представителей этого знака могут волновать вопросы, которые не были решены ранее. Это будет идеальное время для совершения покупок. Еще астрологи советуют как можно меньше времени проводить взаперти. Нужно больше дышать свежим воздухом и двигаться, общаться.
Весы
Весам на этой неделе удача улыбнется практически во всех сферах, а сил и энергетики будет намного больше, чем обычно. Настало время для развлечений и любимого хобби. Возможно, что в первые пару-тройку дней на работе или в домашних делах будет максимальная загрузка. Это значит, что стоит засучить рукава и взяться за дело всерьез. Во второй половине недели стоит заняться получение знаний, учебой, подготовкой к экзаменам.
Скорпион
Скорпионов ждут приятные изменения, и некоторые окажутся поистине судьбоносными. Многие Скорпионы смогут открыть в себе новые таланты, найти новую работу или увлечение, познакомиться с важными людьми. Если появятся новые идеи, их лучше обсудить с близкими. Соблазн поступить по-своему будет велик, но с ним лучше бороться.
Стрелец
Стрельцам на этой неделе лучше переступать через границы своей зоны комфорта. Можно смело менять работу, расставаться с неприятными людьми, но каждый шаг нужно обдумывать. Если есть какие-то проблемы, то сейчас идеальное время, чтобы не держать их в себе - можно поговорить о них с близкими. Наибольший успех ждет представителей профессий, в которых приходится иметь дело с цифрами.
Козерог
Козероги могут почувствовать рост сил, желание работать. Если представители этого знака смогут найти в себе мотивацию, то им будет по плечу абсолютно все. Козерогам необходимо разумно тратить свое время и энергию. Нужно бережно относиться к себе и своему телу, а также к своим деньгам. Астрологи советуют всеми силами бороться с искушениями, не покупать ненужные вещи. Полезен самоанализ, проявление твердости и поиск компромиссов.
Водолей
Водолеев часто относят к самым ответственным и надежным людям. Пришло время показать и доказать окружающим, что это не просто слова. Астрологи советуют ни в коем случае не откладывать на потом важные дела, держать свое слово во что бы то ни стало. Это будет очень позитивное время для командного труда, для мозговых штурмов.
Рыбы
Звезды и планеты помогут Рыбам раскрыть свои силы и скрытые возможности в полной мере. Можно полностью сфокусироваться на работе и делах. Ограничивать себя в развлечениях и отдыхе тоже не стоит. Вполне возможно, что перед представителями этого знака встанет проблема выбора, но они блестяще с ней разберутся благодаря сильному Меркурию в Близнецах. Эта неделя очень благоприятна для преподавателей, психологов, работников медицинской отрасли.
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