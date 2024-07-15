Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля: хитрецы и манипуляторы будут сильны, как и вы

Скорпион

Скорпионов ждут приятные изменения, и некоторые окажутся поистине судьбоносными. Многие Скорпионы смогут открыть в себе новые таланты, найти новую работу или увлечение, познакомиться с важными людьми. Если появятся новые идеи, их лучше обсудить с близкими. Соблазн поступить по-своему будет велик, но с ним лучше бороться.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе лучше переступать через границы своей зоны комфорта. Можно смело менять работу, расставаться с неприятными людьми, но каждый шаг нужно обдумывать. Если есть какие-то проблемы, то сейчас идеальное время, чтобы не держать их в себе - можно поговорить о них с близкими. Наибольший успех ждет представителей профессий, в которых приходится иметь дело с цифрами.

Козерог

Козероги могут почувствовать рост сил, желание работать. Если представители этого знака смогут найти в себе мотивацию, то им будет по плечу абсолютно все. Козерогам необходимо разумно тратить свое время и энергию. Нужно бережно относиться к себе и своему телу, а также к своим деньгам. Астрологи советуют всеми силами бороться с искушениями, не покупать ненужные вещи. Полезен самоанализ, проявление твердости и поиск компромиссов.

Водолей

Водолеев часто относят к самым ответственным и надежным людям. Пришло время показать и доказать окружающим, что это не просто слова. Астрологи советуют ни в коем случае не откладывать на потом важные дела, держать свое слово во что бы то ни стало. Это будет очень позитивное время для командного труда, для мозговых штурмов.

Рыбы

Звезды и планеты помогут Рыбам раскрыть свои силы и скрытые возможности в полной мере. Можно полностью сфокусироваться на работе и делах. Ограничивать себя в развлечениях и отдыхе тоже не стоит. Вполне возможно, что перед представителями этого знака встанет проблема выбора, но они блестяще с ней разберутся благодаря сильному Меркурию в Близнецах. Эта неделя очень благоприятна для преподавателей, психологов, работников медицинской отрасли.

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