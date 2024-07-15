Пожарный избил охранника развлекательного учреждения

Бюро внутренней безопасности (IDB) просит возбудить уголовное дело в отношении работника Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) и двух частных лиц за причинение телесных повреждений средней тяжести охраннику развлекательного учреждения, сообщили в IDB.
В ходе досудебного расследования IDB установлено, что сотрудник Курземского отделения VUGD, находясь в нерабочее время вместе с двумя частными лицами в развлекательном заведении, вступил в конфликт с его сотрудниками.
На место происшествия был вызван охранник заведения, которого сотрудник VUGD и двое частных лиц несколько раз ударили, причинив травмы средней тяжести.
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