Пожарный избил охранника развлекательного учреждения

В ходе досудебного расследования IDB установлено, что сотрудник Курземского отделения VUGD, находясь в нерабочее время вместе с двумя частными лицами в развлекательном заведении, вступил в конфликт с его сотрудниками.

На место происшествия был вызван охранник заведения, которого сотрудник VUGD и двое частных лиц несколько раз ударили, причинив травмы средней тяжести.

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