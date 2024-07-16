"Америка трещит по швам": западная пресса о покушении на Дональда Трампа

Bloomberg: теперь Байден не сойдет с дистанции

Издание Bloomberg анализирует, как покушение на Дональда Трампа отразиться непосредственно на будущем Джо Байдена.

«Президент Джо Байден только начал вносить коррективы в свою президентскую гонку, как покушение на жизнь Дональда Трампа лишило его самого мощного козыря: возможности критиковать эксцентричное поведение своего оппонента и его программу на второй срок», — пишет Bloomberg.

Байден, в адрес которого сыпятся призывы выйти из гонки и сомнения в его когнитивных способностях, неожиданно выступил с довольно энергичной речью в минувшую пятницу в Детройте и пообещал разоблачить Трампа ближе ко дню выборов в ноябре.

В чем суть разоблачения неизвестно, но что бы это ни было, после покушения радикализм Трампа, в котором его обвиняют соперники, возможно, уже не покажется таким уж вопиющим.

Теперь кампания Байдена ограничена в подобных возможностях. Вспышка политического насилия подрывает основной тезис его президентства – восстановление законности и нормализация национальной политики.

Но есть в сложившейся ситуации и положительная сторона для Байдена, пишет Bloomberg. Теперь его участие в выборах практически гарантировано.

Издание цитирует одного из доноров Демократической партии, который на условиях анонимности сказал, что если до сих пор демократы считали необходимым заменить его кандидатуру на пост президента, то сейчас это невозможно сделать, не усугубив ощущение хаоса.