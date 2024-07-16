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Главу Службы государственной безопасности утвердили в должности на третий срок

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Начальник VDD Нормунд Межвиетс.
Начальник VDD Нормунд Межвиетс. Фото: Zane Bitere/LETA

Правительство во вторник утвердило Нормунда Межвиетса в должности главы Службы государственной безопасности (VDD) еще на один пятилетний срок.

Межвиетс будет занимать этот пост третий срок подряд.

Как ранее заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис, в условиях гибридной войны необходимы профессиональные и патриотичные руководители служб безопасности, а Межвиетс профессионально и уверенно руководит VDD, поэтому было принято решение выдвинуть его кандидатуру на третий срок.

Впервые Межвиетс был назначен начальником VDD (тогда Полиции безопасности) в ноябре 2014 года.

Службу в Полиции безопасности он начал в 2005 году, а до этого занимал различные должности в Министерстве обороны, Министерстве образования и науки и Государственной канцелярии.

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