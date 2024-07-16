Главу Службы государственной безопасности утвердили в должности на третий срок

Правительство во вторник утвердило Нормунда Межвиетса в должности главы Службы государственной безопасности (VDD) еще на один пятилетний срок.
Межвиетс будет занимать этот пост третий срок подряд.
Как ранее заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис, в условиях гибридной войны необходимы профессиональные и патриотичные руководители служб безопасности, а Межвиетс профессионально и уверенно руководит VDD, поэтому было принято решение выдвинуть его кандидатуру на третий срок.
Впервые Межвиетс был назначен начальником VDD (тогда Полиции безопасности) в ноябре 2014 года.
Службу в Полиции безопасности он начал в 2005 году, а до этого занимал различные должности в Министерстве обороны, Министерстве образования и науки и Государственной канцелярии.
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