Главу Службы государственной безопасности утвердили в должности на третий срок

Межвиетс будет занимать этот пост третий срок подряд.

Как ранее заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис, в условиях гибридной войны необходимы профессиональные и патриотичные руководители служб безопасности, а Межвиетс профессионально и уверенно руководит VDD, поэтому было принято решение выдвинуть его кандидатуру на третий срок.

Впервые Межвиетс был назначен начальником VDD (тогда Полиции безопасности) в ноябре 2014 года.

Службу в Полиции безопасности он начал в 2005 году, а до этого занимал различные должности в Министерстве обороны, Министерстве образования и науки и Государственной канцелярии.

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