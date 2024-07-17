Сирийские наемники в Африке: кто их вербует, за кого они идут воевать и какую роль играет Россия?

Уже более 10 лет Абу Мохаммад (имя изменено) живет со своей семьей в палатке на севере Сирии. Они бежали из собственного дома во время затяжной гражданской войны, как и миллионы других сирийцев. Война закончилась, но их жизнь так и не наладилась. Заработков Мохаммада не хватает, чтобы прокормить семью, и он, как и сотни других, решил отправиться в Африку в качестве наемника — в Нигер через Турцию.
Арабская служба Би-би-си рассказывает о том, как происходит процесс вербовки и чьи интересы сирийцы едут защищать в странах Африки.
Абу Мохаммаду 33 года, у них с женой четверо маленьких детей. В их палатке нет проточной воды и туалета, и они полагаются на небольшую солнечную панель для зарядки телефона. Летом в их жилище жарко, зимой холодно, а во время дождя палатка протекает.
«Найти работу стало чрезвычайно сложно», — говорит Абу Мухаммад.
Он является членом оппозиционных сил Сирии, которые при поддержке Турции уже более десяти лет борются с президентом Башаром Асадом.
Фракция, на которую он работает, платит ему менее 50 долларов в месяц, поэтому, когда из Турции приехали рекрутеры, предлагающие 1500 долларов в месяц за работу в Нигере, он решил, что это его шанс заработать денег.
По его словам, лидеры сирийских фракций помогают туркам вербовать людей за процент с будущей зарплаты наемника. Абу Мохаммад подсчитал, что после выплат фракции и вербовщикам у него все равно останется как минимум две трети денег.
«А если я погибну в бою [в Нигере], моя семья получит компенсацию в размере 50 тысяч долларов», — добавляет он.
Насилие в регионе Сахель на западе Африки в последние годы обострилось в результате активизации действий джихадистских группировок. Больше всех страдают Нигер, Мали и Буркина-Фасо. В результате политической нестабильности во всех трех странах за последние несколько лет произошли военные перевороты.
Абу Мохаммад не одинок в желании поехать в Нигер.
Али (имя изменено), тоже живущий в палатке в сельской местности Идлиба, вступил в ряды сирийской оппозиции 10 лет назад, когда ему было 15 лет.
Он говорит, что ему тоже платят менее 50 долларов в месяц, этих денег ему хватает на пять дней. Али пришлось брать кредиты, чтобы прокормить свою семью, и он рассматривает Нигер как единственный способ погасить долги.
«Я хочу полностью оставить военную службу и начать собственный бизнес», — говорит он.
22-летний Раед (имя изменено), еще один боец оппозиции, мечтает о браке и создании семьи. Поездка в Нигер кажется ему единственным способом накопить достаточно денег, чтобы осуществить свою мечту.
По данным базирующегося в Великобритании Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), с декабря 2023 года более тысячи сирийских боевиков уехали в Нигер через Турцию.
Обычно они подписывают контракт на шесть месяцев, но, как стало известно, некоторые продлили его до года.
Связи с Турцией
По официальной версии, сирийцы отправляются в Нигер защищать турецкие проекты и коммерческие интересы в стране.
Турция расширяет свое политическое и деловое влияние в Африке, например, продавая дроны и другое военное оборудование Нигеру для его борьбы с воинствующими джихадистскими группировками. Турецкие компании также участвуют в добыче природных ресурсов страны, включая золото, уран и железную руду.
Но новобранцы знают, что реальность может оказаться совсем другой.
Сотрудники SOHR и некоторые наемники, вернувшиеся из Нигера, рассказали Би-би-си, что сирийцы, дислоцированные в пограничном треугольнике между Нигером, Мали и Буркина-Фасо, оказались под российским командованием в боях против джихадистов.
Демократически избранный президент Нигера Мохамед Базум был свергнут год назад, и с тех пор хунта разорвала связи с Западом.
«Нигер начал искать новых союзников и нашел подходящую альтернативу в лице России», — объясняет Натаниэль Пауэлл, исследователь Сахеля из консалтинговой компании Oxford Analytica.
«Российское оружие дешевле западного. Россия также предлагает военные ресурсы и обучение и демонстрирует готовность адаптироваться к местным требованиям, не навязывая жестких условий, в отличие от их западных коллег», — говорит эксперт.
Перспектива участия в боевых действиях под российским командованием ставит наемников, выступающих против сирийского режима, в непростую ситуацию, поскольку Россия является верным сторонником президента Асада.
«Мы наемники — что здесь, что там, — говорит Абу Мохаммад. — Но в Нигер я еду с турецкой миссией и не буду принимать приказы от русских».
Хотя, вероятно, у него, как и многих других, не будет выбора.
«Я ненавижу эти [российские] силы, но мне приходится ехать туда по экономическим причинам», — говорит Раед.
Раед, Абу Мохаммад и другие ждут подписания контрактов. Это произойдет либо перед самой поездкой, либо уже в пути.
По словам Раеда, все, что связано с вербовкой, является совершенно секретной информацией, и он знает одного человека, который попал в тюрьму сирийской оппозиции за разглашение некоторых подробностей операции в Африке и механизма найма.
По словам новобранцев, с которыми поговорила Би-би-си, лидеры фракций предупредили их, что турецкая компания SADAT будет присматривать за ними после подписания контрактов, она же решает вопросы логистики.
Около пяти лет назад Абу Мохаммад ездил в Ливию, где проработал наемником шесть месяцев. Он утверждает, что эта поездка был организована той же фирмой.
Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, ссылаясь на свои источники, тоже утверждает, что SADAT, похоже, игрок в процессе вербовки.
Би-би-си связалась с представителями компании, но они категорически отрицали участие в вербовке или переброске сирийских боевиков в Нигер.
Они также заявили, что не ведут никакой деятельности в Ливии, за исключением проекта, связанного с «военным спортом», который успешно развивался на протяжении десяти с лишним лет, но от которого пришлось отказаться из-за кризиса в стране.
В SADAT утверждают, что не имеют дело с негосударственными структурами, но предоставляют «консультационные, обучающие и логистические услуги вооруженным силам, оборонным ведомствам и силам безопасности в соответствии с Коммерческим кодексом Турции».
Однако, по данным SOHR, турецкие власти используют частные компании для вербовки и отправки сирийских наемников в Нигер. Директор организации Рами Абдул Рахман обвиняет турецкое государство в эксплуатации сирийцев за бесценок и обмане по поводу их экономических перспектив.
Би-би-си направила эти обвинения в Министерство иностранных дел Турции, но ответа пока нет.
Турцию не в первый обвиняют в отправке сирийских боевиков за границу.
В нескольких отчетах крупных ведомств, в том числе в отчете Министерства обороны США, документально зафиксированы случаи деятельности сирийских боевиков в Ливии при поддержке турецких властей.
Турция ранее признавала присутствие там сирийских боевиков, но не признала свое участие в их вербовке.
Анкара также отрицает факт вербовки сирийских наемников для переброски в Нагорно-Карабахский регион, ставшим центром противостояния между Арменией и Азербайджаном.
Жизнь в Нигере
Условия жизни наемников в Нигере таковы, что поддерживать связь с семьями в Сирии может быть очень сложно. По словам Абдула Рахмана из SOHR, когда новобранцы приезжают, у них конфискуют телефоны. Абу Мохаммад говорит, что его друзья в Африке «могут связываться со своими семьями раз в две недели, а иногда и реже».
По его словам, они не могут напрямую разговаривать со своими женами или родителями, общение происходит через их начальство в Нигере, которое дежурно сообщает семьям, что с их родными все в порядке.
Третий собеседник Би-би-си Али добавляет, что некоторые из его друзей, побывавших в Нигере, рассказали ему, что большую часть времени они проводили на военных базах в ожидании приказа идти в бой.
И не все из них возвращаются домой. По данным SOHR, с декабря 2023 года в Нигере были убиты девять сирийских наемников. Тела четырех из них возвращены в Идлиб, но пока не опознаны.
Раед и Али говорят, что их семьи не хотят их отпускать, поэтому, возможно, им придется солгать и притвориться, что они собираются на тренировочную базу в Турцию на несколько месяцев.
Семья Абу Мохаммада тоже не в восторге от его намерения уехать.
«Если бы у меня были средства на достойную жизнь, я бы не стал выполнять такую работу, даже если бы мне предложили миллион долларов», — говорит он.
«Но если бы мой сын попросил у меня велосипед, я бы никогда не смог себе этого позволить, — именно эти вещи подталкивают меня к тому, чтобы уехать», — добавляет сириец.
Имена героев этого материала изменены из соображений их безопасности.
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