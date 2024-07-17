Сирийские наемники в Африке: кто их вербует, за кого они идут воевать и какую роль играет Россия?

«Мы наемники — что здесь, что там, — говорит Абу Мохаммад. — Но в Нигер я еду с турецкой миссией и не буду принимать приказы от русских».

Хотя, вероятно, у него, как и многих других, не будет выбора.

«Я ненавижу эти [российские] силы, но мне приходится ехать туда по экономическим причинам», — говорит Раед.

Раед, Абу Мохаммад и другие ждут подписания контрактов. Это произойдет либо перед самой поездкой, либо уже в пути.

По словам Раеда, все, что связано с вербовкой, является совершенно секретной информацией, и он знает одного человека, который попал в тюрьму сирийской оппозиции за разглашение некоторых подробностей операции в Африке и механизма найма.

По словам новобранцев, с которыми поговорила Би-би-си, лидеры фракций предупредили их, что турецкая компания SADAT будет присматривать за ними после подписания контрактов, она же решает вопросы логистики.

Около пяти лет назад Абу Мохаммад ездил в Ливию, где проработал наемником шесть месяцев. Он утверждает, что эта поездка был организована той же фирмой.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, ссылаясь на свои источники, тоже утверждает, что SADAT, похоже, игрок в процессе вербовки.

Би-би-си связалась с представителями компании, но они категорически отрицали участие в вербовке или переброске сирийских боевиков в Нигер.