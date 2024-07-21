На сайте Европейского совета транспортной безопасности (ETSC) можно найти карты и графики, на которых отражены новейшие данные о числе погибших в ДТП в Евросоюзе и других странах. В отдельных показателях выделяется и Латвия.

ЕС выдвинул цель до 2030 года наполовину снизить число погибших в ДТП, основываясь на уровне 2019 года. В большей части европейских стран - идентичные национальные цели.

В 2023 году в ЕС на дорогах погибли 20 418 человек, общее снижение по сравнению с 2022 годом составило 1%, что и близко не достигает снижения 6,1% в год, необходимого, чтобы к 2023 году цели ЕС - снижение на 50% - были достигнуты.