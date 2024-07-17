Фото "Бери смело!": в Салдусе появился необычный шкаф

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Шкаф находится рядом с филиалом компании Eco Baltia vide в Салдусе, и в нем, по заявлению компании, выставлены хорошие, качественные и пригодные для пользования вещи, от которых ранее отказались владельцы, передав в один из сортировочных пунктов.

Шкаф в городе "открылся" в конце июня. В нем хранится в основном посуда и мелкие бытовые предметы, но есть и украшения, утюги, увлажнители воздуха и кофемолки. В настоящее время несколько сотрудников компании по собственной инициативе участвуют в безбюджетном проекте, предварительно отбирая и проверяя качество вещей в гардеробе.

Идея шкафа родилась у Агнесе Маурини, руководителя Салдусского филиала Eco Baltia vide. Ее огорчал тот факт, что так много функциональных предметов выбрасывается, когда они могли бы еще послужить. Со временем был создан "гардероб вещей", которым суждено обрести вторую жизнь.

Интересно, что сам шкаф, в котором хранятся вещи, тоже проживает вторую жизнь. Деревянный шкаф, изготовленный в 1893 году, был найден в подвале одного из домов. Сотрудники раскрасили его, художница Даце Эглите-Зирупа украсила, подарив ему новую жизнь, чтобы он служил источником вдохновения и давал вещам второй шанс. Сотрудники Салдусского филиала надеются, что этот гардероб не только принесет практическую пользу, помогая людям обрести больше хороших вещей, но и заставит задуматься о том, как много полезных вещей мы на самом деле "списываем" в мусор. Они также надеются, что эта инициатива вдохновит общественность по всей Латвии задуматься об истинном качестве вещей, прежде чем их выбрасывать.

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