В этом году производители черники радуются рекордному урожаю. Полные ягод кусты клонятся к земле как в Видземе, так и в Латгале. Нужно всего лишь взять ведра, корзины и коробки и отправиться в приключение по сбору.

Латвию охватила лихорадка сбора черники. Везде только и слышно, что обсуждают, куда лучше поехать, или делятся опытом. И в соцсетях производители черники призывают приезжать в гости и самим набирать полные корзины.

В этом году урожай не только обильный, но и очень ранний. Чтобы сбор ягод был более удачным, несколько рекомендаций.

Без трех килограммов из сада не выпускают

Меня встретила многолетняя сотрудница крестьянского хозяйства Jāņkalni Ирита Хоммика, которая и показывает, где собирать ягоду, и взвешивает ее, и может рассказать о самом хозяйстве, сортах ягоды, и регистрирует не только самостоятельно собранную ягоду, но и сделанное штатными работниками. Так, с поля приезжают коробки с именем Скайдрите на боках: "Скайдрите у нас очень продуктивная ягодница! Потрясающие скорость и точность!" - хвалит Ирита.

Ирита рассказывает, что каждый сборщик должен собрать по меньшей мере три килограмма.