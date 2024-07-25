"Сейчас бы его посадили": Вайкуле о Моисееве, Трубаче и песне на украинском языке

"Сейчас бы его посадили в тюрьму", - прокомментировала латвийская певица Лайма Вайкуле рассуждение о том, что могло бы ждать Бориса Моисеева в современной России, в передаче RUS TVNET "В чём фишка?".
Первая часть интервью с Лаймой Вайкуле в передаче "В чём фишка?":
В этом году на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala выступит некогда популярный в 90-е Николай Трубач.
"Он так надолго пропал. Это потрясающий композитор. У него очень хорошая песня. И мы с ним будем петь дуэт на украинском языке", - призналась Вайкуле.
Она подчеркнула, что только в этом году осмелилась петь на украинском:
"Мне казалось, что я не потяну. Чтобы не выглядело как будто я издеваюсь. И это так красиво, и песня красивая. Я уже ее, правда, спела в Литве... я была на фестивале в Литве и решила попробовать. Ой, ну это такой, мне кажется, хит будет!".
В 90-х Николай Трубач исполнял песню "Голубая луна" вместе с Борисом Моисеевым. Этот дуэт имел невероятную популярность.
"Боря был очень талантливым человеком. Я его знаю с 86-го года. Мы познакомились. Он жил у меня иногда, а иногда я у него жила в Литве. Мы были друзьями. Боря был необыкновенно талантливый человек.
Можете себе представить? Он вроде и не танцевал, и не пел, а собирал залы. Все умирали со смеху. Я помню один концерт, на котором я тоже была, где подбежала одна девочка из Израиля и говорит: "Я хочу, чтобы этот концерт никогда не заканчивался". Вот такой восторг! Это что? Это талант! - вспоминает Лайма Вайкуле. - Остроумный, смешной, доброжелательный - это всегда чувствовалось. И талант".
"Сейчас бы его посадили в тюрьму", - прокомментировала певица рассуждение о порядках в современной России.
Она также напомнила зрителям, что в кассах пока еще доступны билеты на фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala. Несмотря на то, что пишет желтая пресса, они быстро раскупаются!
Напомним, 9-й год подряд именно в Юрмале проходит фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala. В этом году он состоится с 26 по 28 июля. На сцене концертного зала "Дзинтари", кроме привычных уже артистов из Латвии и Украины, выступит победитель "Евровидения" этого года NEMO, который принес Швейцарии третью победу в истории. Фестиваль украсит также участие Андрея Макаревича, группы "Би-2", Макса Покровского, Николая Трубача и многих других. Билеты можно приобрести на сайте laimafestival.lv и в кассах Biļešu Serviss (bilesuserviss.lv).
Интервью с Лаймой Вайкуле целиком смотрите в новом выпуске передачи "В чём фишка?".
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