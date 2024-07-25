"Сейчас бы его посадили": Вайкуле о Моисееве, Трубаче и песне на украинском языке

Можете себе представить? Он вроде и не танцевал, и не пел, а собирал залы. Все умирали со смеху. Я помню один концерт, на котором я тоже была, где подбежала одна девочка из Израиля и говорит: "Я хочу, чтобы этот концерт никогда не заканчивался". Вот такой восторг! Это что? Это талант! - вспоминает Лайма Вайкуле. - Остроумный, смешной, доброжелательный - это всегда чувствовалось. И талант".

"Сейчас бы его посадили в тюрьму", - прокомментировала певица рассуждение о порядках в современной России.

Она также напомнила зрителям, что в кассах пока еще доступны билеты на фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala. Несмотря на то, что пишет желтая пресса, они быстро раскупаются!

Напомним, 9-й год подряд именно в Юрмале проходит фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala. В этом году он состоится с 26 по 28 июля. На сцене концертного зала "Дзинтари", кроме привычных уже артистов из Латвии и Украины, выступит победитель "Евровидения" этого года NEMO, который принес Швейцарии третью победу в истории. Фестиваль украсит также участие Андрея Макаревича, группы "Би-2", Макса Покровского, Николая Трубача и многих других. Билеты можно приобрести на сайте laimafestival.lv и в кассах Biļešu Serviss (bilesuserviss.lv).

Интервью с Лаймой Вайкуле целиком смотрите в новом выпуске передачи "В чём фишка?".

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