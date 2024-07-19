Отметь начало учебного года на Wondersala!

Латвийская популярная рэп-группа Singapūras Satīns присоединится к группе артистов, которые выступят на Wondersala 1 сентября.

Одна из самых популярных на данный момент и одновременно самых скандальных латвийских рэп-групп Singapūras Satīns также выступит в этом году на вечеринке по случаю начала учебного года. Кроме них на сцену выйдет коллектив KASTRĀCIJA, а еще один артист держится в секрете.

Singapūras Satīns Фото: Anna Dave

За последние годы выступление Singapūras Satīns является одним из самых ожидаемых шоу и собирает значительное количество поклонников творчества группы.

Singapūras Satīns заявили о себе как о латвийской популярной рэп-группе и они полностью это название оправдывают.

Группа начала свою деятельность в 2015 году, объединив как известных рэп-исполнителей, так и менее известных хип-хоп исполнителей. Представившись своими первыми хитами Džons и Es nemāku komatus, Singapūras Satīns быстро завоевали популярность в Сети и возглавили радиочарты.

В настоящее время Singapūras Satīns записывает новые песни, выпускает клипы и активно выступает с концертами.

Начало мероприятия в 18:00. Билеты можно приобрести здесь.

Статья написана в сотрудничестве с Wondersala!

Singapūras Satīns - ČIU RIU (pied. Gustavo)

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