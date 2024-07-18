До и после: гостиная для занятий и повседневными делами, и хобби

Для многих дом - это не только место отдыха, но и место для занятий хобби. Однако, когда пространство ограничено, а список занятий длинный, необходимо подключать изобретательность. Дизайнер интерьера делится советами, как уместить все свои хобби в одной комнате, оставив при этом достаточно места для отдыха и приёма гостей.
Когда в одном помещении проводится много занятий, ощущение комфорта и порядка может стать недостижимым. Творческие хобби могут требовать специального освещения и решений для хранения, при этом повседневные предметы нуждаются в своём особом месте. Дизайнер интерьера делится советами о том, как улучшить уют, комфорт и эстетику жизни в небольшом пространстве, следя за тем, чтобы у каждого предмета было своё место.
Разумное планирование и организация пространства - вопросы крайней необходимости
В ограниченном пространстве крайне важно максимально использовать каждый сантиметр. Поверхности стен, включая пространство над дверью, часто остаются неиспользованными в полной мере. "В этом случае установка настенных полок - это практичное решение, которое идеально подходит для декорирования вьющимися растениями или установки ящиков для хранения вещей", - рекомендует дизайнер интерьера IKEA Дариус Римкус.
Еще одна зона, которую часто упускают из виду, - это места между шкафами и стенами. "Эти пространства можно использовать, например, чтобы спрятать гладильную доску или повесить дополнительные складные стулья, которые будут легкодоступны, когда придут гости", - добавляет дизайнер интерьера.
Для размещения одежды, обуви и аксессуаров для хобби дизайнер рекомендует выбирать высокие модульные гардеробные шкафы со встроенным освещением. Хотя снаружи они могут быть идентичными, их интерьер можно адаптировать для разных целей. Одну часть шкафа можно оборудовать полками и ящиками для хранения аксессуаров для хобби, а другую использовать для хранения одежды. Учитывая высоту, верхние секции шкафов можно использовать для хранения редко используемых вещей.
Организация содержимого шкафа также важна. Дизайнер интерьера рекомендует использовать коробки для хранения мелких вещей на полках и в ящиках. Такой подход не только улучшает организацию, но и упрощает поиск вещей.
Многофункциональное рабочее помещение в зоне для занятий хобби
Если одна и та же комната предназначена и для хобби, и для других занятий, располагающийся там стол должен быть универсальным.
"Рекомендую наполнить такую комнату большим количеством света, порядком и функциональностью. Многофункциональный стол на складной ножке может стать основным элементом процесса планирования. Этот маленький, но элегантный стол чрезвычайно практичный, поскольку его всегда можно разложить, обеспечив удобную поверхность для приёма гостей. Зона для хобби снабжена эргономичным, регулируемым по высоте стулом, подходящим освещением и прикреплённой к стене панелью для инструментов, которая всегда под рукой для хранения вещей, необходимых для занятий хобби. Такое решение не только поможет сэкономить пространство, но и сделает легкодоступными все рабочие инструменты", - говорит Д. Римкус.
Удобная кровать и уютное освещение для релаксации
Иногда диван в гостиной также используют для сна из-за ограниченного пространства. Однако для хорошего сна дизайнер интерьера рекомендует сменить диван на кровать-кушетку, у которой есть матрас для обеспечения большего комфорта. Этот многофункциональный предмет мебели можно ночью раскладывать в двуспальную кровать, а днём использовать как диван.
Еще один важный аспект - освещение. "Иногда мы не замечаем, насколько сильно освещение может влиять на нашу повседневную деятельность и общее ощущение уюта, - отмечает Д. Римкус. - Помимо основного потолочного светильника, комната может быть оборудована индивидуальными решениями для чтения, работы и хобби. Чтобы создать уютную атмосферу можно добавить шторы в традиционном стиле, натуральные материалы, природные оттенки и растения".
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