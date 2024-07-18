До и после: гостиная для занятий и повседневными делами, и хобби

Фото: Ikea

Для размещения одежды, обуви и аксессуаров для хобби дизайнер рекомендует выбирать высокие модульные гардеробные шкафы со встроенным освещением. Хотя снаружи они могут быть идентичными, их интерьер можно адаптировать для разных целей. Одну часть шкафа можно оборудовать полками и ящиками для хранения аксессуаров для хобби, а другую использовать для хранения одежды. Учитывая высоту, верхние секции шкафов можно использовать для хранения редко используемых вещей.

Организация содержимого шкафа также важна. Дизайнер интерьера рекомендует использовать коробки для хранения мелких вещей на полках и в ящиках. Такой подход не только улучшает организацию, но и упрощает поиск вещей.

Многофункциональное рабочее помещение в зоне для занятий хобби

Если одна и та же комната предназначена и для хобби, и для других занятий, располагающийся там стол должен быть универсальным.