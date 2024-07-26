Может ли образование на русском языке вернуться в частные школы Латвии?

Получать образование в Латвии на русском языке (или билингвально) невозможно, в том числе в частных учебных заведениях. Реформой образования 2018 года их унифицировали с государственными школами, поэтому и требования в плане госязыка - те же. В Латвии все возможности оспорить этот подход уже иссякли. TVNET+ изучил, могут ли как-то изменить ситуацию европейские судебные инстанции?
В начале июля Конституционный суд Латвии расставил точки над "i" в вопросе полного перевода на латышский язык школьного образования не только в государственных, но и в частных школах. Реформа 2022 года, подразумевающая к 2025 году полный переход системы образования только на государственный язык, признана полностью соответствующей Конституции.
Вскоре стал известен и вердикт Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), только там рассматривали обжалования еще по прошлой реформе, от 2018 года, согласно которой как частные, так и государственные образовательные учреждения должны были существенно увеличить пропорцию использования государственного языка в обучении. Истцы и здесь претерпели фиаско.
TVNET+ пообщался с одним из инициаторов исков по частным школам Тенгизом Джибути и юристом Алексеем Димитровым, и выяснил нюансы дел, а также остались ли еще шансы оспорить решение латвийских слуг Фемиды в европейских судебных инстанциях?
"Академическая свобода"
Тенгиз Джибути отмечает, что эта унификация государственных и частных учебных заведений ставит последние в весьма невыгодное положение.
"Помните старую рекламу стиральных порошков? Поставили два порошка и задают вопрос: если они стирают одинаково, зачем платить больше? Если академическая свобода распространяется только на кружки по интересам, то их можно и в государственной школе посещать. То есть получается, что преимущества частной школы нацменьшинств в том, что на стены можно повесить национальные орнаменты?".
Следующие шаги