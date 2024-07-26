Может ли образование на русском языке вернуться в частные школы Латвии?

В начале июля Конституционный суд Латвии расставил точки над "i" в вопросе полного перевода на латышский язык школьного образования не только в государственных, но и в частных школах. Реформа 2022 года, подразумевающая к 2025 году полный переход системы образования только на государственный язык, признана полностью соответствующей Конституции.

Вскоре стал известен и вердикт Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), только там рассматривали обжалования еще по прошлой реформе, от 2018 года, согласно которой как частные, так и государственные образовательные учреждения должны были существенно увеличить пропорцию использования государственного языка в обучении. Истцы и здесь претерпели фиаско.

TVNET+ пообщался с одним из инициаторов исков по частным школам Тенгизом Джибути и юристом Алексеем Димитровым, и выяснил нюансы дел, а также остались ли еще шансы оспорить решение латвийских слуг Фемиды в европейских судебных инстанциях?

"Академическая свобода"

Тенгиз Джибути отмечает, что эта унификация государственных и частных учебных заведений ставит последние в весьма невыгодное положение.

"Помните старую рекламу стиральных порошков? Поставили два порошка и задают вопрос: если они стирают одинаково, зачем платить больше? Если академическая свобода распространяется только на кружки по интересам, то их можно и в государственной школе посещать. То есть получается, что преимущества частной школы нацменьшинств в том, что на стены можно повесить национальные орнаменты?".

Следующие шаги

Какой сценарий для частных школ нацменьшинств устроил бы истцов и что они намерены предпринять?