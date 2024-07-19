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Эстонские врачи рассказали о состоянии ребенка, у которого диагностировали холеру

Ану Вийта-Неухаус
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Заражение холерой могло произойти в Азербайджане.
Заражение холерой могло произойти в Азербайджане. Фото: Shutterstock

Эстонский ребенок, у которого несколько дней назад на основании первичного анализа в Таллинне было диагностировано опасное инфекционное заболевание - холера, идет на поправку, сообщает Rus.Postimees.

Перевод: Ольга Лебедева

В начале этой недели семья с несколькими детьми вернулась из Азербайджана. Они остановились на несколько недель у родственников и путешествовали по Южному Кавказу. Один из семилетних близнецов заболел во время поездки на прошлой неделе. У него поднялась температура, а через несколько дней началась диарея. Родители отвезли ребенка к врачу, но никакого лечения ему не назначили. Так как самочувствие ребенка не улучшалось, по возвращении в Таллинн родители обратились в отделение неотложной помощи детской больницы.

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