Эстонские врачи рассказали о состоянии ребенка, у которого диагностировали холеру

В начале этой недели семья с несколькими детьми вернулась из Азербайджана. Они остановились на несколько недель у родственников и путешествовали по Южному Кавказу. Один из семилетних близнецов заболел во время поездки на прошлой неделе. У него поднялась температура, а через несколько дней началась диарея. Родители отвезли ребенка к врачу, но никакого лечения ему не назначили. Так как самочувствие ребенка не улучшалось, по возвращении в Таллинн родители обратились в отделение неотложной помощи детской больницы.