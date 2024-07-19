"Счастливых выходных, спасибо, Microsoft": в Сети шутят о глобальном сбое в работе ИТ-систем

"В настоящее время мы испытываем проблемы в работе сети из-за глобального сбоя сторонних ИТ-систем, которые находятся вне нашего контроля. Мы советуем всем пассажирам прибыть в аэропорт как минимум за три часа до запланированного времени вылета", - говорится в сообщении перевозчика.

В Британии массово нарушена работа железнодорожных компаний, включая Southern, Thameslink, Gatwick Express и Great Northern.

Помимо задержек поездов, вызванных сбоем в работе самих подвижных составов, с нарушениями работают "и другие ключевые системы, включая платформы для информирования клиентов в режиме реального времени".

Британский телеканал Sky News отключил эфир в связи с техническими неполадками. Ранее в компании заявили, что не смогли провести утренний эфир.

Один из самых загруженных аэропортов Европы "Схипхол" в Амстердаме объявил, что компьютерный сбой повлиял на прибывающие и отправляющиеся рейсы. Компания AENA, управляющая аэропортами в Испании, сообщила о задержках рейсов из-за "глобального сбоя в компьютерной системе".

Конкретная причина массовых нарушений в работе ИТ-систем пока не установлена, однако в компании Microsoft журналистов заверили, что принимают меры по смягчению "затяжных последствий" глобального сбоя.

По данным Microsoft, первые перебои в работе ИТ-систем начались еще накануне, в четверг, около 18:00 по восточному времени (22:00 по Гринвичу).

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