"Счастливых выходных, спасибо, Microsoft": в Сети шутят о глобальном сбое в работе ИТ-систем

В пятницу, 19 июля, авиаперевозчики, теле- и радиовещательные компании, банки по всему миру сообщили о проблемах в работе из-за сбоя устройств, работающих в системе Windows. RUS TVNET собрал мемы из соцсетей о произошедших нарушениях.
"Каждый сотрудник ИТ-сферы молится, чтобы серверы не работали весь день"
Every IT employee is praying that servers keep being down throughout the day.— Daily 😇 Memes (@Daily_Memes_7) July 19, 2024
#Windows #Microsoft pic.twitter.com/yXSx3267Jp
"Если бы это произошло в античные времена..."
If it happened in ancient times....#bluescreen #Crowdstrike #Microsoft #Windows #Memes #memesdaily #bluescreenofdeath pic.twitter.com/94JHwuBc59— Jane Paul (@pulse114echo) July 19, 2024
"ИТ-работники прямо сейчас"
#Microsoft #Windows #crowdstrike— Ex Bhakt (@exbhakt_) July 19, 2024
IT Employees right now 😂😂😂 pic.twitter.com/CpW6kbBzKr
"Люди в офисе по всему миру прямо сейчас после того, как увидели, как экран их ноутбука стал синим из-за глобального сбоя!"
People in Office across the world right now after watching their laptop screen turn blue thanks to global crowdstrike outage! #Microsoft #Crowdstrike pic.twitter.com/F0XAkBI0cW— Vishal Verma (@VishalVerma_9) July 19, 2024
"Windows полетел? Снова? Просто еще один день в раю"
Windows crashed? Again? Just another day in paradise. 😂@microsoft @windows #microsoftoutage #cyberattack #bluescreenofdeath #microsoftnews #windows #crowdstrike #crowdstrikeissue #technology #innovation #AI #newAIupdate #meme #viral #genxi pic.twitter.com/sT8ix4FV34— GenXi (@genxi_io) July 19, 2024
"Счастливых выходных, спасибо, Microsoft"
Happy Weekend, thank you #Microsoft #Bluescreen pic.twitter.com/eM4acwDWKj— Nuv (@navdweeep) July 19, 2024
"Счастливого международного дня синих экранов"
— sxchopea (@sxchopea) July 19, 2024
"ИТ-департамент в каждой компании прямо сейчас"
IT departments in every company right now :#Microsoft #Windows #bluescreen pic.twitter.com/L6pbKMkENW— Vishal (@VishalMalvi_) July 19, 2024
Как уже сообщалось, авиаперевозчики, теле- и радиовещательные компании, банки в различных странах сообщили о проблемах в работе из-за сбоя устройств, работающих в системе Windows, сообщают BBC News и The Guardian.
О проблемах сообщается, в частности, в США, Великобритании, Индии, Новой Зеландии, Австралии, пишет "Медуза".
Крупнейшие американские авиакомпании, в том числе Delta, United и American Airlines, приостановили полеты из-за проблем со связью, передает CNN.
Больше всего из-за сбоев в ИТ-системах пострадала Австралия: в аэропортах отменены десятки рейсов, а в супермаркетах царит хаос, поскольку на кассах практически невозможно оплатить покупки. Вещательные компании были вынуждены отменить несколько программ из-за различных сбоев компьютерных систем.
Аэропорт Берлина сообщил, что "в связи с техническими неполадками регистрация на рейсы будет проходить с задержкой".
Аэропорт Мельбурна предупредил пассажиров о "глобальной технологической проблеме, которая влияет на процедуру регистрации у некоторых авиакомпаний", и посоветовал пассажирам "выделить немного дополнительного времени для регистрации".
Авиакомпания Ryanair посоветовала пассажирам приезжать в аэропорты как минимум за три часа до вылета.
"В настоящее время мы испытываем проблемы в работе сети из-за глобального сбоя сторонних ИТ-систем, которые находятся вне нашего контроля. Мы советуем всем пассажирам прибыть в аэропорт как минимум за три часа до запланированного времени вылета", - говорится в сообщении перевозчика.
В Британии массово нарушена работа железнодорожных компаний, включая Southern, Thameslink, Gatwick Express и Great Northern.
Помимо задержек поездов, вызванных сбоем в работе самих подвижных составов, с нарушениями работают "и другие ключевые системы, включая платформы для информирования клиентов в режиме реального времени".
Британский телеканал Sky News отключил эфир в связи с техническими неполадками. Ранее в компании заявили, что не смогли провести утренний эфир.
Один из самых загруженных аэропортов Европы "Схипхол" в Амстердаме объявил, что компьютерный сбой повлиял на прибывающие и отправляющиеся рейсы. Компания AENA, управляющая аэропортами в Испании, сообщила о задержках рейсов из-за "глобального сбоя в компьютерной системе".
Конкретная причина массовых нарушений в работе ИТ-систем пока не установлена, однако в компании Microsoft журналистов заверили, что принимают меры по смягчению "затяжных последствий" глобального сбоя.
По данным Microsoft, первые перебои в работе ИТ-систем начались еще накануне, в четверг, около 18:00 по восточному времени (22:00 по Гринвичу).
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