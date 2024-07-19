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"Счастливых выходных, спасибо, Microsoft": в Сети шутят о глобальном сбое в работе ИТ-систем

rus.tvnet.lv
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Фото: Shutterstock/ коллаж RUS TVNET

В пятницу, 19 июля, авиаперевозчики, теле- и радиовещательные компании, банки по всему миру сообщили о проблемах в работе из-за сбоя устройств, работающих в системе Windows. RUS TVNET собрал мемы из соцсетей о произошедших нарушениях. 

"Каждый сотрудник ИТ-сферы молится, чтобы серверы не работали весь день"

"Если бы это произошло в античные времена..."

"ИТ-работники прямо сейчас" 

"Люди в офисе по всему миру прямо сейчас после того, как увидели, как экран  их ноутбука стал синим из-за глобального сбоя!"

 

"Windows полетел? Снова? Просто еще один день в раю"

"Счастливых выходных, спасибо, Microsoft" 

"Счастливого международного дня синих экранов"

"ИТ-департамент в каждой компании прямо сейчас"

Как уже сообщалось, авиаперевозчики, теле- и радиовещательные компании, банки в различных странах сообщили о проблемах в работе из-за сбоя устройств, работающих в системе Windows, сообщают BBC News и The Guardian.

О проблемах сообщается, в частности, в США, Великобритании, Индии, Новой Зеландии, Австралии, пишет "Медуза".

Крупнейшие американские авиакомпании, в том числе Delta, United и American Airlines, приостановили полеты из-за проблем со связью, передает CNN.

Больше всего из-за сбоев в ИТ-системах пострадала Австралия: в аэропортах отменены десятки рейсов, а в супермаркетах царит хаос, поскольку на кассах практически невозможно оплатить покупки. Вещательные компании были вынуждены отменить несколько программ из-за различных сбоев компьютерных систем.

Аэропорт Берлина сообщил, что "в связи с техническими неполадками регистрация на рейсы будет проходить с задержкой".

Аэропорт Мельбурна предупредил пассажиров о "глобальной технологической проблеме, которая влияет на процедуру регистрации у некоторых авиакомпаний", и посоветовал пассажирам "выделить немного дополнительного времени для регистрации".

Авиакомпания Ryanair посоветовала пассажирам приезжать в аэропорты как минимум за три часа до вылета.

"В настоящее время мы испытываем проблемы в работе сети из-за глобального сбоя сторонних ИТ-систем, которые находятся вне нашего контроля. Мы советуем всем пассажирам прибыть в аэропорт как минимум за три часа до запланированного времени вылета", - говорится в сообщении перевозчика.

В Британии массово нарушена работа железнодорожных компаний, включая Southern, Thameslink, Gatwick Express и Great Northern.

Помимо задержек поездов, вызванных сбоем в работе самих подвижных составов, с нарушениями работают "и другие ключевые системы, включая платформы для информирования клиентов в режиме реального времени".

Британский телеканал Sky News отключил эфир в связи с техническими неполадками. Ранее в компании заявили, что не смогли провести утренний эфир.

Один из самых загруженных аэропортов Европы "Схипхол" в Амстердаме объявил, что компьютерный сбой повлиял на прибывающие и отправляющиеся рейсы. Компания AENA, управляющая аэропортами в Испании, сообщила о задержках рейсов из-за "глобального сбоя в компьютерной системе".

Конкретная причина массовых нарушений в работе ИТ-систем пока не установлена, однако в компании Microsoft журналистов заверили, что принимают меры по смягчению "затяжных последствий" глобального сбоя.

По данным Microsoft, первые перебои в работе ИТ-систем начались еще накануне, в четверг, около 18:00 по восточному времени (22:00 по Гринвичу).

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