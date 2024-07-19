Bezvēsts.lv просит помощи жителей в масштабных поисках Серго Тваури

20 июля с 7 до 23 часов все желающие могут принять участие в масштабном поиске гидроциклиста Серго Тваури, который пропал в Рижском заливе между мысом Колка и островом Рухну в Эстонии.

"Поиск такого рода мы будем проводить впервые: необходимо проверить максимальную длину береговой линии Балтийского залива от Колки и до Салацгривы.

Просим отозваться всех тех, кто готов пройти по линии берега Балтийского залива и визуально проверить побережье в любом удобном для вас месте на этом участке", - сообщает Bezvēsts.lv.

Что надо сделать, чтобы принять участие в поисках:

1. Установить в мобильном телефоне приложение Bezvests.lv и зарегистрироваться в нем http://www.bezvests.lv/app.

Маршрут каждого участника поиска будет записан и учтен при анализе результатов поиска.

2. Иметь при себе постоянно включенный телефон с доступом в интернет и с передачей данных о Вашей геолокации.

3. Сообщить об участии в поиске координаторам, обязательно позвонив по одному из указанных номеров телефонов: 29838648, 29159195, 20631662.

4. Получить информацию из центра координации поиска и отправиться на выбранный Вами отрезок.

5. После окончания поисков необходимо отключить приложение.