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Bezvēsts.lv просит помощи жителей в масштабных поисках Серго Тваури

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Серго Тваури
Серго Тваури Фото: Valsts policija

Организация по поиску без вести пропавших людей Bezvēsts.lv просит о помощи. В субботу, 20 июля, пройдут масштабные поиски Серго Тваури.

20 июля с 7 до 23 часов все желающие могут принять участие в масштабном поиске гидроциклиста Серго Тваури, который пропал в Рижском заливе между мысом Колка и островом Рухну в Эстонии.

Галерея: Пропавший Серго Тваури

"Поиск такого рода мы будем проводить впервые: необходимо проверить максимальную длину береговой линии Балтийского залива от Колки и до Салацгривы.

Просим отозваться всех тех, кто готов пройти по линии берега Балтийского залива и визуально проверить побережье в любом удобном для вас месте на этом участке", - сообщает Bezvēsts.lv.

Что надо сделать, чтобы принять участие в поисках:

1. Установить в мобильном телефоне приложение Bezvests.lv и зарегистрироваться в нем http://www.bezvests.lv/app.

Маршрут каждого участника поиска будет записан и учтен при анализе результатов поиска.

2. Иметь при себе постоянно включенный телефон с доступом в интернет и с передачей данных о Вашей геолокации.

3. Сообщить об участии в поиске координаторам, обязательно позвонив по одному из указанных номеров телефонов: 29838648, 29159195, 20631662.

4. Получить информацию из центра координации поиска и отправиться на выбранный Вами отрезок.

5. После окончания поисков необходимо отключить приложение.

"Надеемся, что с Вашей помощью нам удастся обнаружить пропавшего Серго Тваури", - отметили представители Bezvēsts.lv.

Bezvēsts.lv напоминает, что каждый участник этого поиска обязан соблюдать все меры собственной безопасности, избегать опасности. Ответственность за риски своему здоровья и жизни лежат на каждом поисковике персонально. Лица, чье состояние здоровья вызывает опасения, а также лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения должны воздержаться от участия в поисковом мероприятии.

Дети, не достигшие 18-летнего возраста, принимают участие в поисках только в сопровождении и под ответственность совершеннолетних.

В случае обнаружения Серго Тваури информация об этом должна быть незамедлительно передана координаторам поиска и не подлежит публикации до согласования с ответственными учреждениями.

В ходе осмотра берега просят не использовать лодки и другие плавсредства. Особенно напоминают, что при проведении осмотра территорий необходимо соблюдать все требования правового регулирования, не нарушать границы частной собственности.

Электронную и информационную координацию поиска осуществляет поисково-спасательная служба общества Bezvests.lv.

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