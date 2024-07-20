Суд ООН признал израильскую оккупацию палестинских территорий незаконной

Суд также заявил, что Израиль должен эвакуировать всех своих поселенцев с Западного берега и из Восточного Иерусалима и выплатить палестинцам репарации за ущерб, причиненный оккупацией.

С 1967 года Израиль построил около 160 поселений на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, в которых живут около 700 тыс. евреев. Суд постановил, что эти поселения незаконны. Израиль последовательно оспаривает, что они нарушают международное право.

Международный суд заявил, что «политика и практика Израиля равнозначны аннексии значительной части оккупированной палестинской территории», что, по его словам, противоречит международному праву. Израиль «не имеет права на суверенитет» над какой-либо частью оккупированных территорий, отмечается в решении судей.

Израиль претендует на суверенитет над всем Иерусалимом, восточную половину которого он захватил в ходе ближневосточной войны 1967 года. Он считает город своей неделимой столицей, что не принимается подавляющим большинством международного сообщества.

Среди других далеко идущих выводов суда также есть заключение о том, что ограничения Израиля в отношении палестинцев на оккупированных территориях представляют собой «системную дискриминацию, основанную, среди прочего, на расе, религии или этническом происхождении». В нем также говорится, что Израиль незаконно эксплуатировал природные ресурсы палестинцев и нарушил их право на самоопределение.

Суд также посоветовал государствам избегать любых действий, включая предоставление помощи или содействия, которые могли бы способствовать сохранению текущей ситуации.