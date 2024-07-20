В ДТП на Кипре погиб мужчина из Латвии

Трагедия произошла в среду, 17 июля, недалеко от кипрского прибрежного курорта Айя-Напа.

Правоохранители Кипра сообщают, что 36-летний Роман ехал на мотоцикле, но по неизвестным причинам вылетел с дороги и врезался в дерево, а затем в забор дома.

Мужчину доставили в больницу Фамагусты, но вечером в четверг он скончался.

Местные СМИ сообщают, что выходец из Латвии уже давно проживает на Кипре.

Пока неясно, был ли на мужчине защитный шлем, который был найден на месте происшествия.

Ожидается, что в ближайшее время будет проведено вскрытие, в результате которого будет установлена точная причина смерти.

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